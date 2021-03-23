土瓜灣仁澤醫務中心的劉東華醫生，因日前於診所貼出包括科興及復必泰疫苗的比較圖表，當中提及到科興「聲譽不好」，以及有關有效率的數據，並指不建議接種科興疫苗，但建議接種復必泰疫苗。

衞生署表示，日前接獲傳媒查詢後，隨即向診所的醫生劉東華查詢。經調查後，認為涉事診所違反新冠疫苗接種計劃下指定私家診所的條款協議，署方昨日（22日）終止與該診所的協議，回收尚未使用的科興疫苗。今次是疫苗接種計劃開始以來，首次有私家醫生被衞生署收回疫苗及終止合作。

《蘋果》晚上7時多來到土瓜灣仁澤醫務中心，診所現時仍營業，未知劉東華是否在診所內。期間，一名診所女職員站在診所門前，用手機拍攝在場傳媒，當問及她診所是否已經收回疫苗、如何看待政府要求收回疫苗的做法等，她沒有回答，並斥：「我覺得你哋（傳媒）侵犯人哋私隱，唔該尊重他人私隱。」她說畢後，便返回診所內。

衞生署指醫生涉違協議 即收回科興疫苗

衞生署表示，收到傳媒查詢後，隨即向相關醫生（劉東華醫生）診所仁澤醫務中心了解，包括透過電話聯絡及上門調查跟進有關事件，並提醒涉事醫生必須嚴格按照衞生署的指引而提供疫苗接種服務。

署方指根據調查所得，由於涉事醫生診所違反疫苗接種計劃下，指定私家診所條款協議，衞生署已於本月22 日終止與相關醫生診所提供疫苗接種計劃服務條款協議，並即時安排回收尚未使用的科興疫苗。衞生署會繼續提醒參與計劃的私家醫生，須按照計劃指引提供疫苗接種服務。

涉事醫生：點解打隻冇效啲，唔打隻有效啲？

《蘋果》致電診所查詢，但無人接聽。劉東華醫生日前回應《大公報》查詢時表示，因經常有市民問應選擇哪種疫苗，「不如設計一張紙畀人睇」，指不建議接種科興疫苗，而且有提供理據，讓市民明白有此建議，「兩隻針一隻有效啲，一隻冇效啲，點解打隻冇效啲，唔打隻有效啲？」

他指科興及復必泰疫苗副作用差不多，不需特別詳細研究。至於為何該圖表上，只列出港大微生物學系講座教授袁國勇接種復必泰疫苗，沒列出其他人如特首林鄭月娥接種科興疫苗，他指「只寫favour我建議嘅嘢」。

香港政研會緊咬：跟進醫委會對「黑醫」調查

除了左媒狙擊，「香港政研會」亦緊咬劉東華醫生，表示經投訴後，劉已經被終止政府疫苗接種服務。會方指「此事並未告一段落」，揚言會繼續跟進醫委會對「黑醫的醫德」調查，稱「提供虛假藥品信息是嚴重專業失德」，必追究到底。

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