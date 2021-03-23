早已融入「大灣區」的香港警隊，終可名正言順成為「大灣區警察」。消息指，「粵港澳大灣區警察協會」已在中央批示和香港特區政府支持下成立，上月在珠海度假勝地淇澳島進行揭牌儀式。逾3.8萬名香港警務人員均自動成為會員，並獲代為支付首年100元人民幣會費。

保安局和全體現職警務處亦已自動成為協會會員

香港警隊內部近日流傳「粵港澳大灣區警察協會」的資料。消息指，「粵港澳大灣區警察協會」源於香港警隊受「黑暴」運動影響，在中央批示及香港特別行政區政府支持，成立協會以聯繫粵港澳大灣區警察。該會已於今年1月在香港正式登記，中國內地選址則為廣東省珠海市淇澳島淇沙灣酒店，並已於2月6日舉行揭牌儀式。

據了解，警察4個職方協會主席為「粵港澳大灣區警察協會」執委，保安局和全體現職警務處亦已自動成為協會會員，警察福利部會代為支付首年會費100元人民幣，明年年費則要警員自行支付。至於本港其他紀律部隊人員，則為協會的「聯繫會員」。

方便內地支持香港警隊不同需要

消息指，自2019年「反送中運動」以來，中國內地不同單位都向香港警隊打氣，但力量較為分散，所以在中央安排下以職方編制成立協會，加強溝通之餘，也方便內地支持香港警隊不同需要，包括住屋、度假、旅遊等。

《蘋果》又取得「粵港澳大灣區警察協會」會徽圖樣。會徽呈圓形，徽面以藍、白作主色，以白底藍字註明協會的中英名稱，中文則使用簡體字。徽面內圓圖案則類似中國警徽，含中國國旗、盾牌、松枝等元素，但中國國旗背景下則為港珠澳大橋圖案，並寫有粵港澳的英文縮寫「GHM」。最近有設計比賽提及，會徽設計者為廣州美術學院視覺藝術設計學院院長曹雪。

《蘋果》翻查香港警務處社團註冊紀錄，該會資料已列載社團名單內，註冊地址則為灣仔警察總部警政大樓40樓，屬警隊人事部辦公地點。

協會於去年12月18日獲微信公眾號認證為「大灣區警察」

廣東省社會組織管理局網站亦列載了「粵港澳大灣區警察協會」資料，指成立時間為今年2月6日，「法定代表人」一欄則顯示「暫無數據」，但住所顯示為「珠海市香洲區吉大路4號」。網站紀錄又提到，「粵港澳大灣區警察協會」的業務範圍為「開展粵港澳大灣區警隊業務培訓，交流學習，理論研究，文體交流，維護權益，協作服務」。

《蘋果》同時發現，廣東省公安廳早前曾開設「粵港澳大灣區警察協會」頁面，設有「協會動態」、「警務實踐」、「理論探討」等欄目，惟有關該會網頁的連結已失效。

該會亦開設了微信公眾號，並在簡介中稱：「以團結合作服務為宗旨，打造粵港澳大灣區警隊文化交流平台。」公眾號的賬戶於去年11月24日註冊，12月18日獲認證為「大灣區警察」。而資料又顯示，「帳號主體」為屬「事業單位」的廣東省公安廳大灣區警察交流中心。

盧偉聰曾稱「無嗰方面資訊」

「大灣區警察交流中心」於2019年初曾曝光。當時有報道引述時任廣東省副省長、省公安廳廳長李春生指，會在珠海淇澳島設立「粵港澳大灣區警察交流中心」，預計該年10月竣工。時任警務處處長盧偉聰被問及有關報道時聲稱：「我都係第一次聽，我無嗰方面資訊。」

現為全國政協和國家禁毒委副主任的前警務處處長曾偉雄，本月初在北京出席兩會時曾接受中國傳媒訪問，則提及粤港澳警方已成立了大灣區警察協會。曾偉雄稱，現時三地警方合作仍針對已發生的案件；通過協會的新平台，料可將實務警務合作推廣至「理論方面」的警務合作，以至通過調研去預判可能出現的情況。

《蘋果》正就香港警隊和管理層在「粵港澳大灣區警察協會」內有否角色、會否用公帑支付會費等向警隊查詢，正等候回覆。

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