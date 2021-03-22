【本報訊】涉案勘察行動最終終止，惟辯方指早於涉案照片流傳前，示威者及市民已知悉警方進入歷史博物館的行動，質疑警員行蹤敗露根本與被告無關。庭上昨播放傳媒直播片段，有女聲大叫：「有狗入咗後面棟嘢！」飛虎隊證人不同意，自言不知片中人所指的「狗」 是指甚麼。

辯方指網片早揭露行動

辯方播放多段片段，其中本報直播片段顯示，示威者在暢運道與警方對峙，其間有女聲大叫：「有狗入咗後面棟嘢！」記者則稱有防暴警進入歷史博物館。A看片後聲言「唔知佢所指嘅『狗』係咩意思」；至於記者所言，A指現場有很多訊息，不知訊息孰真孰假。

辯方聞言問A，知否示威者一般以「狗」形容警察，A則謂：「我冇聽過人哋咁叫我」，並表示「冇乜印象，冇聽過」。辯方及後呈上Twitter片段及相片，顯示有警員出入博物館，A稱不清楚進入博物館的警員是否包括他本人，惟確認離開博物館的是他及同袍。

辯方指，警方進入博物館的行動並非低調，也沒採取有效措施避免行動曝光；警方沒要求博物館職員及高層就行動保密，對方也沒責任保密，A一概不同意。辯方質疑市民知悉飛虎隊行動其實並不要緊，只要市民不挑釁或攻擊便可。A不同意並稱裝甲車體積頗大，「去到邊都有人報道我哋嘅行蹤」，只能盡量減少暴露於公眾。