【疫情何時了】

【本報訊】疫苗接種計劃展開近月，累計七人接種科興疫苗後死亡，一人接種復必泰後離世。被指在游說港人接種疫苗上辦事不力的特首林鄭月娥昨率13名司局長進行大龍鳳，接種第二劑科興疫苗「表忠」。她更不點名譴責有醫護污衊國產疫苗，對此感心痛，「勸喻佢哋收手」。醫管局員工陣線反駁指所有言論基於科學數據，斥當局政治凌駕科學。

昨再多25,200名市民接種疫苗，當中10,200人接種科興，15,000人接種復必泰，累計379,600人已打第一針。再多12人注射疫苗後感不適送院，復必泰佔九宗，有六宗個案已出院，三宗留院觀察，三宗不遵從醫生勸告自行出院。其中一名32 歲女子接種復必泰疫苗後出疹、一名27歲男子接種復必泰後癲癇發作，另有一名72歲女子接種科興後感暈眩及心悸，三人須留院。

林鄭昨接種第二針科興疫苗後休息約半小時會見傳媒，指截至前晚有35萬人接種第一針，佔全港16歲或以上人口5.3%，比例不算差，但可以更好，呼籲市民按預約接種第二劑，重申接種兩針才能完成保護作用。她稱近日疫情雖回落，但不能掉以輕心，全球確診個案回升至逾50萬宗，部份歐洲國家進入新一波疫情，惟英國接種率高，每日確診下降至數千宗，說明防控策略要靠疫苗。

「勸喻佢哋收手」

她重申兩款准緊急使用的疫苗安全有效；又稱全球正爭奪疫苗，但香港相對充足，加上「中央疫苗供應係我哋最堅強後盾」，早前獲國務院副總理韓正接見時，中央承諾對港抗疫高度支持。林鄭又說第三款疫苗稍後抵港，衞生署及政府專家會按撥款研究購買第四款疫苗。

雖然林鄭硬銷國產科興，惟市民不受落，醫管局員工陣線曾發文指長者應接種復必泰。林鄭指對於少數人士在社交媒體散播失實消息危言聳聽，「甚至有意圖污衊國產疫苗，予以譴責」，尤其當中少數為醫護，對此更為心痛，「勸喻佢哋收手」。

面對林鄭不點名批評，醫管局員工陣線副主席羅卓堯重申，工會是指出科興疫苗第三期臨床數據欠精準，且整體保護力較低，一切均建基於科學數據，「唔明點解講事實會係污衊！」他斥政府將政治凌駕公共衞生，質疑只要立場與政府相反，即使說出真相也會變成抹黑。