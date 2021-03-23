元朗7.21白衣人暴動及傷人案續審，聆訊踏入第21天，區域法院法官葉佐文昨裁定案件表面證供成立，各被告須就控罪答辯。今早甫開庭，代表次被告黃英傑的大律師表示將傳召一名辯方證人出庭作供，同時向法庭申請保密證人姓名及個人資料，改以「傳紙仔」方式提交相關資料，解釋指證人擔心其商舖被「欺凌、破壞」，但強調商舖「顏色好中性」。法官最終拒絕次被告的申請，證人知情後亦決定不出庭作供。

次被告黃英傑今早提出申請時指，證人知道案件受廣泛報道，擔心作供時或要提及其商舖的名稱。法官葉佐文強調案件公開審訊，需平衡公眾知情權，又指通常保密是為保障證人免受人身威脅。

大狀再解釋，證人認為本案性質敏感，擔心商舖受騷擾。葉官追問：「有咩基礎呢？」大狀澄清證人不是實際上曾有此遭遇，單純出於擔憂。

控辯雙方休庭商議後，提出用白紙傳閱證人的商舖名及地址。葉官再問有何基礎，大狀再解釋謂證人擔心商舖被「欺凌、破壞」。

葉官不禁問：「不如你講白啲啦，係咪某啲顏色嘅舖頭？」大狀聞言形容商舖「顏色好中性」，兩面顏色都有人光顧，但又補充指商舖曾遭網民標籤為「藍店」。

葉官聞言謂：「如果舖頭有顏色就申請，法庭就完全唔畀，咁好似嗰網都幾闊⋯⋯好似幾大部份舖頭唔係嗰隻顏色，就係呢隻顏色。」最終拒絕次被告的申請。

次被告的大狀索取指示後，表示證人決定不出庭作供。聆訊繼續，被告「飛天南」吳偉南將出庭自辯。

六名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。另有兩名被告被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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