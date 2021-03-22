【本報訊】警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）就前年理大衝突事件，昨晨再拘捕三男六女拒保候查人士，連同一名正保釋候查女子，10人合共被控一項非法集結罪，本周五（26日）在九龍城裁判法院提堂。據悉，警方將掀起新一波秋後算賬拘捕行動，當日圍城後曾自願登記身份離開校園的人士「全部中獎永不落空」，可能面臨起訴。

涉聲援示威者 踢保九人被捕

該三男六女（20至52歲），涉於前年11月18日在科學館廣場外，聲援理工大學內的人士，設置雨傘陣與警方對峙，其後被警方包圍及拘捕。當時現場聚集逾百名示威者，在尖沙嘴科學館廣場一帶聚集，聲援理工大學內的示威者。O記就事件共拘捕135人，包括上述九人。據知，他們首次拒保候查被捕。

前年反修例風波中，11月17日起發生理大衝突事件，大批示威者在理大與警方爆發嚴重衝突，翌日下午警方警告考慮強攻學校，令多名政教界人士介入斡旋，包括教育界前議員葉建源及港大法律學院首席講師張達明等人。

雙方僵持長達13日始告平息，警方同意容許上述人士接走18歲以下未成年學生，不作即場拘捕但有拍照和登記身份證資料，稱保留追究可能。據了解，理大一案拘捕行動陸續有來，逾千名登記身份離開校園的人士「全部中獎永不落空」，警隊內部形容為馬拉松式秋後算賬。本報曾向警方查詢，至截稿前未獲回覆。

當日有份與警方幹旋營救行動的消息人士透露，當時警方承諾18歲以下登記人士在場不會被起訴，除非發現該人「有另一啲事情發生」，則或有刑責。但據他理解，純粹在現場出現，警方不會追究，若全部起訴消息確實，「就同我哋理解好唔同。」翻查資料，警方就理大事件至今共拘捕1,393人。