政府將修例要求區議員宣誓，擁護《基本法》及效忠香港特區，思考去留之際，有區議員表明會宣誓。油尖旺區議會副主席、公民黨余德寶今日在facebook表明自己會宣誓，強調不能將「區議會也拱手相讓給建制」，盼留下來「幫忙補位支援『被DQ』或選擇離開同事的街坊和社區」。

余德寶在社交平台facebook撰文指，過百萬港人在前年甘願花一小時排隊投票，「就是想把『忠誠的廢物』換走」，因此不希望將民主派在區議會的優勢「也拱手相讓給建制」。余坦言，決定宣誓並不容易，近期有街坊「善意奉勸明哲保身，及早退場」，也看到「很多熟悉的臉孔不是被奪去政治權利、便是身陷窘境」，但他認為，在民主派從政之路將近夕陽之時，更希望可將「夕陽的暖度可以溫暖更加多的香港人」。

自中學已立志當從政的余德寶說，從來沒有後悔當時的決定，希望港人尊重各同路人的決定，因為「選擇留下、離開也是困難」。

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