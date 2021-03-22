2021年是中美兩國經濟爭霸賽關鍵之年，中國如果保持經濟快速增長，美國繼續衰退或增長緩慢，就極有可能出現西方機構預測的在2028年中國經濟總量超過美國成為老大。然而，美國經濟今年也會有6%左右的高增長，美國基數大，依然會保持總量優勢，而中國經濟快速增長沒有太大障礙，我估計一季度經濟增速同比會成長兩成左右，今年經濟增速會略高於美國。

出口是拉動中國經濟三大動力之一，鄧小平說中國對外開放就是對美國開放。中美關係良好或者緩和中國經濟增長周期就會長久，反之就會快速萎縮。比如89年之後，歐美制裁下，1991年中國經濟衰退，直到鄧小平次年南巡講話，和算溫和的時任外長錢琪琛與歐美修補關係後，經濟得以恢復增長。去年以來，由於受疫情影響，中國早於各國一個季度復工，各國不定時出現疫情，中國出口大幅度增加，今年1、2月同比增長六成，將於下月中旬公佈的一季度GDP增速應該是超常規。

與美交惡損害長期發展

中國經濟短期內快速增長會導致舉國上下全方位再次膨脹，上周末中美所謂的「高層戰略對話」，如預期的破功。中長期內，中美全面對抗不可逆。美國參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯3月17日稱，4月中將對抗中國立法排入該委員會議程進行審議表決，參眾兩院與拜登簽署應該順理成章。另有參議員科頓提案取消美國對中國永久最惠國待遇，將中國最惠國待遇與人權等掛鈎年審，回到20年前。早在去年參眾兩院還有系列對中國不友好法案套裝多達一百多件。

拜登運氣真是好，前年特朗普氣勢如虹，經濟增長等方面政效顯著，導致民主黨實力派都不願意出來跟特朗普競選，去年疫情讓美國經濟停擺、3月股市暴跌。加之，後來的黑命貴等問題，讓拜登成功登基。

這些因素包括：一、特朗普鋪床，拜登睡覺。早在去年5月，特朗普啟動「曲速行動」計劃，早期投入100億美元加速新冠疫苗等科研，在年底研發出新冠疫苗。拜登上台不到兩個月，已經全國開始大規模接種。很多不明真相的美國人對拜登感恩戴德，甚至有紐約華人快跪謝了。

二、四面樹敵，拜登撿到槍。特朗普去年啟動美、澳、日、印四國會談機制，其意圖明顯就是圍堵中國。由於對澳洲新冠溯源不滿，中國對其進行貿易限制；去年跟印度發生直接對峙；在與日本有爭議海域游弋去年多達300多天。導致這些國家對中國產生強烈敵意，拜登本月將四方部長級會談上升到了元首級別。並且，要重建產業鏈，首先在疫苗上由人力成本優勢和最大原料藥國家印度生產、日本技術與資金支援、美國藥廠直接給藥方、澳洲航運支持。還有稀土產業鏈聯盟，未來會有納入台灣的高科技產業鏈聯盟等。新產業鏈重組加速企業從中國外遷。

三、拜登有卡脖子之手。就在中美高層對話前夕，拜登政府對華為的5G天線、電池等禁運，而特朗普僅僅斷供晶片就讓華為手機停產，5G前景堪憂，還對聯通等電信公司剔除美國市場，並對中國一眾公司發出傳票，評估對美國安全產生影響。同時對中港高官因香港問題加碼金融制裁等。

然而，中國經濟短期向好，民粹情緒高昂；拜登結盟成功增強唯一能團結美國內部與盟友的抗中底氣。中美敵對加速，為中國經濟中長期發展埋下一路地雷。

有人把中美關係比作夫妻關係，中美交惡始於貿易戰，兩年前最容易解決的恰恰是貿易磨擦，後來的全面蔓延早已料到。夫妻交惡，如果始於丈夫藏私房錢，交出來就好了，結果不僅不交還上升到各找親友準備吵架，再上升到三觀不合，左右分歧如同川粉與川黑之水火不容，這時候，丈夫即便交出全部小金庫也不能破鏡重圓了，結局只能是：要麼以冷戰結束、要麼打一架後一拍兩散。

賀江兵

中國金融學者