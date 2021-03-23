前年831事件兩個月，多名便裝蒙面反黑組警員晚上在旺角警署對面截查途人，有身穿黑衫的公務員被指反抗，遭多人按於地上制服，及後被搜出萬用刀。公務員被控襲警及管有非法用途工具罪，案件今在西九龍裁判法院開審。案中警署警長作供期間，被揭多處情節未有記於記事冊上，但卻詳列於事隔半年後才寫的書面口供內；對此，警長聲稱「唔記得寫」。

被告蕭志成（29歲）被控一項襲警及一項管有適合用作非法用途的工具罪，指稱他於前年10月31日在旺角太子道西襲擊偵緝警員15625及管有一把萬用刀。

首先發現被告的警署警長梁世昌今出庭供稱，當晚他與一行十多名反黑組探員被指派到中資店舖巡邏，以防有人破壞，及後他們返回警署途中，他發現全身黑衫打扮、胸前掛有一幅泳鏡的被告，站於一大廈隱蔽處，其間不時向對面的旺角警署及途人張望。

梁於是上前向被告稱「警察咪郁」，被告隨即跑走並衝向另一名警員，該警員被撞至後退幾步。梁指被告以手踭撞向該警員，隨後被告迅間被多名警按於地上制服。

當日便衣蒙面執勤 否認假扮示威者

辯方向梁盤問時指出，為何當時警員要蒙面示人，梁表示當時因應不同需要喬裝執勤，又自言當時蒙面法已實施，惟梁忘記自己當時是否有蒙面，但同意當時有警員作蒙面打扮。當再被追問：「扮乜嘢？」梁稱：「市民囉。」但梁否認假扮示威者。

辯方再指，梁的警員記事冊內並沒有記下被告如何引起懷疑，亦沒有記下被告胸前掛有泳鏡及將警員撞至後退等事項，梁直認「冇寫到」及「唔記得寫」。辯方再問為何半年後提交的口供卻記下該些情節，梁稱口供是事後兩天開始間斷地寫下，但否認參考其他警員口供。

辯方向梁指出，案發時現場環境嘈吵，被告有可能未能聽到警告，而撞警一事是發生於電光火石間的意外碰撞。梁回應謂「有可能」，辯方再向梁指出，被告沒有望向警署及途人，亦沒有衝撞警員，梁則不同意。聆訊下午繼續。

【案件編號：WKCC918/20】

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