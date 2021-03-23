中國科興疫苗至今未有醫學期刊發表第三期臨床研究數據，路透社報道，科興疫苗最新發表有關兒童及青少年接種後的數據，指於第一及二期臨床研究涉及逾500名3至17歲兒童及青少年，發現他們接種兩劑疫苗後產生的抗體水平，較18至59歲人士及長者高，不過有關數據也未在有同行評審的醫學期刊發表。

現時本港引入的科興及德國BioNTech疫苗，只建議分別於18歲或16歲以上人士接種。路透社報道，科興最新發表有關於兒童及年輕人接種後的數據，指於第一及二期臨床研究中，有逾500名3至17歲兒童及青少年參加，接種低劑量或中等劑量的疫苗，與接種安慰劑比較。

兩兒童打低劑量疫苗後高燒 科興研打第三針作加強劑

結果顯示，兒童及青少年產生的抗體水平較18至59歲及長者高；3至11歲兒童接種低劑量疫苗能產生良好的抗體水平，而12至17歲接種中等劑量疫苗能產生良好的抗體水平。研究大部份副作用輕微，有2名兒童接種低劑量疫苗後，出現較高燒，但沒提供詳情資料。不過有關研究與之前的研究一樣，未在經同行評審的醫學期刊發表。

另一方面，科興指，正在內地研究於接種第二劑疫苗的8個月後，接種第三劑疫苗作為加強劑的效用。

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