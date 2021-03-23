因未來數月西北太平洋水溫或持續偏高，有利颱風形成，本港今年風季可能提早開始。天文台指，香港去年風季在6月開始，今年或提早至6月或更早就踏入風季；全年有5至8個熱帶氣旋進入本港500公里範圍。至於今年會否再遇強如「山竹」的超強颱風，天文台台長鄭楚明指，現時預測未能如此仔細，惟今年襲港颱風或偏多，呼籲市民做好準備。

天文台指，由於進入香港500公里範圍的風暴數目，與影響香港的風暴數目，兩者長期平均值相若，故預報前者也是後者指標。正如本港去年有6股風暴殺入本港500公里，5個令天文台發警告信號，兩者相差不大。

不過這亦有例外，即使熱帶氣旋進入香港500公里，但可能因減弱、轉向或登陸，天文台不用發警告信號。而就算熱帶氣旋在香港500公里外，但可能因環流廣闊或與華南的東北季候風夾擊，天文台亦要發警告信號。

港今年雨量或偏少 但仍會暴雨

雨量方面，天文台預測今年香港全年總雨量介乎2,000至2,600毫米，屬正常至偏少，但仍有機會受暴雨影響，呼籲市民做好準備。而受全球暖化影響，天文台預計本港今年全年平均氣溫較正常高，可能打入有紀錄以來十大最暖的年份。

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