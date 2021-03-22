【本報訊】疫情下港人無法外遊，日本百貨驚安之殿堂Don Don Donki成為港人緩解「鄉愁」之地。該店自2019年攻港，受惠租金下跌，逆市擴充，分店增至七間，部份更在傳統旺區及黃金地段插旗。被稱為「New Brooklyn」的深水埗大南街一帶，Cafe疫境「開花」成打卡熱點，有咖啡店租值逆市上升近20%。

大南街咖啡店租值反升兩成

Donki首間分店於2019年7月進駐尖沙嘴美麗華商場，面積達2.3萬平方呎，一年半之間Donki極速擴大版圖，至今在港已有七間分店，分別於銅鑼灣、中環、將軍澳及荃灣等地區，早前有指日本總公司計劃2024年前將本港分店擴充至24間。

根據差估署最新公佈的重估應課差餉租值，Donki在中環皇后大道中的分店，下年度租值由1,992萬元，跌至1,596萬元，按年跌幅為20%；銅鑼灣百德新街分店，該店租用名珠城1至4樓，下年度租值由3,420萬元跌至2,700萬元，按年挫21%。

被稱為「New Brooklyn」的深水埗大南街一帶，近年佈滿年輕人足迹，少男少女手執一杯拉花Latte，坐在長椅打卡，成區內新「景象」。記者本月走訪南昌街至界限街一帶，發現至少有15間新裝修咖啡店，即使平日下午，部份咖啡店大排長龍。本報抽查該區六間咖啡店地舖租值，其中四間租值維持不變，另一間咖啡店租值更由25萬元升至30萬元，升幅近20%，成「疫市」奇葩，只有一間下跌約一成。

該處炙手可熱的咖啡店之一，是擁有綠色旋轉鐵樓梯的Colour Brown x PHVLO HATCH，高峯期日賣300至400杯咖啡，該店老闆李健明稱，該店樓高兩層，租金五位數字。該區主要是布行或製衣原材料集中地，「算係一個香港老區，舖位都係唐樓」。

李健明指出，近兩年不少皮革等手作小店進駐，吸引年輕人到訪該區。疫情爆發後，附近裝潢型格和新潮的咖啡店如雨後春荀，由2018年不足10間，過去一年多增至現時約30間，「疫情冇得出去旅遊，多咗人發掘本地遊，除了去郊外，一啲老區或者唔起眼嘅地方，𠵱家啲人反而覺得好特別」。李健明說，近期有特色小店在附近開張，相信是這區租金較易入場。