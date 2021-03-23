運輸署去年10月以銅鑼灣利園山道一帶交通擠塞為由，取消利園山道及白沙道部份行人專用區，將行人專用區改至啟超道，並將恩平道由單線改成兩線單程行車。

灣仔區議會發展、規劃及交通委員會今早（23日）繼續討論相關方案，香港運輸研究學會資深會員熊永達於會上表示，新方案只是改動車的流動方向，無助解決違泊引致交通擠塞的問題；有白沙道居民則憂新方案令車流增加，斥：「呢個唔係優化方案，係一個惡化方案。」

3.13報道：運輸署倡銅鑼灣白沙道行人專用區遷往啟超道 恩平道改兩線行車

「好多老闆車泊晒喺度」警執法已可解決

香港運輸研究學會資深會員熊永達在會上表示，運輸署的方案，只是改動車的流動方向，無法擴闊道路的面積。啟超道改劃行人專用區後，當人流、車流增多，或引致人車爭路的局面。

他指，該區路段交通擠塞源於車輛違泊情況，「我親自睇到，嗰度好多老闆車，全部泊晒喺度，呢啲冇可能係改道，就停止到呢啲行為。」他指出，解決辦法只能限制進入的車輛，設立行人優先區，如上落貨等有需要車輛才能進入該範圍，從而改善擠塞問題。

小巴的士站同堵蘭芳道上落客

居住白沙道20多年的銅鑼灣區居民鄺偉光表示，由時代廣場至崇光百貨路段平日已多市民使用，擔心改道後，車流增加，引致危險，形容「呢個唔係『優化』方案，係一個『惡化』方案」。他指出，該路段擠塞因「老闆車」違泊，警方加強執法已可解決，毋須實施新方案。

會上多名議員反對新方案，批評署方為何在不少市民反對下，仍堅持推銷相關方案。委員會副主席陳鈺琳提到，蘭芳道現時已十分擠塞，惟署方於方案建議將小巴站及的士站同樣設於蘭芳道上落客，質疑「（新方案）只係塞上加塞」。

楊雪盈批引入更多車流入利園

區議會主席楊雪盈批評，新方案不是以人為本，只會引入更多車流於利園一帶，認為署方應考慮修改方案，「唔係強推而家呢個大家都唔鍾意嘅方案」。

委員會主席麥景星批評運輸署沒有主動交代地區諮詢所收集的意見，亦不願派員岀席早前的公聽會，質疑署方想躲避民意，強推現行方案。他指出，改道除影響當區居民，亦涉及多個持份者，建議運輸署可以自行舉行公聽會收集意見。

運輸署代表李旻恩回應指，方案會分階段進行，並有試行階段，上周完成諮詢後，仍在整合資料結果，所以未能提交相關結果。她表示，會否修改或有新方案，現時未有確切答案，強調會考慮區議會等各持份者意見。警方代表補充，過去3個月內於該區發出約800張定額罰款告票，惟稱「老闆車」違泊主要集中新寧道，較少於恩平道等地方。

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