【本報訊】2019年反送中運動下，港人消費變得謹慎，「黃店」被同路人大力「懲罰」，「藍店」遭杯葛罷食，部份更遭「裝修」破壞。一年多過去，有大型中資連鎖茶飲店撤出大型商場，八間分店至今剩下一間，有被視為藍店的連鎖零售店舖位更被「黃店」餐廳取代，其最新的差餉租值為202.8萬元，按年下跌25%。近年獲不少市民大力支持的「渣哥一九九六」轉戰灣仔租用地舖擴充其茶餐廳版圖，店東「渣哥」透露新店的租金屬市價，但租值已較高峯期回落。

記者：鍾雅宜

反送中運動下，不少藍店及中資店舖遭到市民杯葛，其中曾多次成為抗爭「戰場」的沙田新城市廣場，開業時曾吸引港人大排長龍輪候的中資連鎖茶飲店「喜茶」已結業，該舖位現由一間燒肉餐廳「燒肉LIKE」承租，據報該店屬日本連鎖燒肉店，但屬美心集團與日本集團合作的特許經營品牌。

喜茶八分店執剩兩間

根據差估署最新應課差餉租值顯示，該店租值按年下跌約4%。去年中有報道指，原本全港共有八間分店的喜茶已執剩兩間，剩下沙田新城市廣場及銅鑼灣時代廣場分店，其後沙田店亦結業，根據網上資料，現只剩時代廣場分店。

同樣遭網民抵制的連鎖零食店「優品360」，其在沙田新城市廣場、銅鑼灣怡和街、尖沙嘴漢口道分店仍然營業，但銅鑼灣渣甸中心門市則已結業，並由一間「黃店」薄餅餐廳「Jacomax」取代，該店舖最新差餉租值為202.8萬元，按年下跌25%。

另外，知名黃店、由藝人譚小環及丈夫「渣哥」蔡強榮創立的「渣哥一九九六」去年8月在facebook公佈，銅鑼灣店今年1月租約期滿後不再續租，停止營業。他在文中解釋多年來因為電力不足，店內非常酷熱，加上店員年事漸長，體力日漸下降等，原決定去年1月租約期滿後停止營業，惟難捨街坊之情，故決定多續約一年。其後蔡強榮分別在九龍灣及灣仔先後開設「大渣哥茶記」，吸引市民大排長龍幫襯。

記者向「渣哥」查詢小食店結業事宜，蔡強榮稱結業原因「網上已經寫晒」，沒有補充，至於早前在灣仔開設的茶記分店，他稱是以市值租金租用，「肯定比高峯期下跌，（租金）都算合理。」

灣仔新茶記租跌三成

根據最新差估署重估的租值，灣仔大渣哥茶記下年度租值為444萬元，按年下跌三成，亦比近年高峯期大跌近一半，該店18/19年度的租值為804萬元。至於已結業的渣甸街小食店「渣哥一九九六」，該舖下年度租值按年下跌25%。

手機用戶請按此放大圖表