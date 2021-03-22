【本報訊】武肺疫潮下，經濟不明朗，差估署最新差餉重估結果顯示，十大私人屋苑下年度的應課差餉租值全數下跌，跌幅由3%至6%不等。本報抽查多個納米樓單位，發現該批單位的差餉租值跌幅比傳統屋苑大。其中大埔嵐山一個低層僅165平方呎的納米樓，下年度租值約6.32萬元，按年下跌10%。

本報隨機抽查五個面積小於200平方呎的納米樓單位，發現多個單位下年度租值均錄得跌幅。其中跌幅最勁是長實大埔嵐山的納米樓，其中一個低層僅165平方呎的納米樓，下年度租值約6.32萬元，按年下跌10%。

梁振英山頂大宅按年挫11%

2015年推售的佐敦單幢樓盤AVA 62，當時該項目3樓C室單位實用面積僅152平方呎，屬當時全港最細新盤「劏房」單位，折實售價372萬元，呎價高達2.4萬元。該單位下年度租值為10.8萬元，按年跌8%。

至於十大私人屋苑下年度的應課差餉租值就錄得3%至6%跌幅。其中紅磡黃埔花園一個低層825平方呎的單位，下年度差餉租值約24.66萬元，按年下跌逾6%；沙田第一城一個中層逾千呎的單位，下年度差餉租值為27.42萬元，按年錄得6%跌幅。資助房屋跌幅未有如納米樓及傳統屋苑般大，其中荃灣尚翠苑居屋樓王，下年度租值約14.42萬元，按年下跌3%。

多名現任及前任高官的住宅物業租值均錄得跌幅，其中有傳不排除復出參選特首的梁振英，其山頂裕熙園大宅，下年度租值391.56萬元，按年下跌11%。而財政司長陳茂波位於跑馬地禮頓山的單位，下年度租值約83.7萬元，按年跌10%。

曾捲入僭建醜聞的律政司長鄭若驊的屯門海詩別墅4號獨立屋，下年度租值約39.72萬元，按年下跌3%；其夫潘樂陶持有的3號獨立屋，下年度租值約42.72萬元，亦按年跌3%。執掌土地規劃的發展局長黃偉綸位於大埔的獨立屋，下年度租值約51.02萬元，按年下跌近5%。

2021/22年度的估價冊及地租登記冊即日起至5月31日開放予公眾查閱，市民可在辦公時間到長沙灣政府合署15樓辦事處，或登入差估署網站或物業資訊網查閱。若就新差餉租值提出反對，可於5月31日前向署方提交修改應課差餉租值建議書。

■記者譚靜雯