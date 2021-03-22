中美會談中方那17分鐘開場白，實在令人讚嘆不已。當時楊潔篪說：「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主，美國的民主不僅由美國人來評價，而且要由世界人民來評價，美國的民主到底做得怎麼樣，不是美國一家說了算。」這種講法，表面上看很有氣勢，但實際自打嘴巴。中方一直堅持香港事務不容外國干預，按楊潔篪的說法，今天香港「完善」民主制度，不應只由中國人來評價，也要由世界人民來評價！為了口舌之爭，也顧不得自相矛盾！

習近平要建立「中國標準」

至於中國式民主，是中共全球推銷的中共模式、建立中國標準的工程，習近平認為「中國式民主在中國行得通、很管用」，強調中國式民主是一種實質性的、建設性的、根植中國社會土壤的人民民主，在國家治理中發揮重要作用。甚麼是「中國式民主」？就是兩年前白宮指摘中共充斥的Orwellian Nonsense，這源於歐威爾小說《1984》裏面提到的「新語」。所謂的新語，就是專制黨中央規定全國人民必須使用的言語，並因應黨的需要不斷修改的，黨透過控制言語，再進一步控制人民思想。而新語其中一個修辭特色，叫「雙重思想」（Doublethink），黨所創造的言語根本是自相矛盾，沒有邏輯，是現代版的指鹿為馬，例如自由即奴役、戰爭即和平、無知即力量。中國式民主就是雙重思想：專制即民主。

鹿同馬的分別，是因為鹿有些特徵，馬是沒有的，如鹿角。民主不只是關於選舉投票制度，其特徵是民意授權過程，你不可以說我心裏是「執政為民」，就可以稱得上民主，因為中共執政沒有民意授權的政治過程。你大可以叫中國制度、中國治理體系，但就不能叫做民主。楊潔篪宣揚中國式民主，高調反擊美國，係為了在全球進行意識形態角力，因為人權問題是西方對付中國的主要手段，中美未來在價值觀問題會有激烈的爭辯。美國國家安全顧問沙利文上任前曾告誡不要假設中國的計劃是通過在太平洋奪取領土來獲得權力，習近平可能會通過「日益重視塑造世界的經濟規則、技術標準和政治制度」來擴大中國的影響力。「中國式民主」，就是中國為世界獨裁政體設立的一套政治論述，即民主是相對的，沒有一套放諸四海皆準的定義，你有美國、法國、德國、英國民主；我有中國、香港、吉爾吉斯、南蘇丹的民主。既然民主是相對概念，大家各行各路，你也沒有道德優越性來指摘我。

中共已懂得運用左翼論述去對付西方左膠，包括性別、種族平等，以此批判美國，民主相對論，只是故伎重施，因為左膠高舉文化、道德相對主義旗幟，認為沒有絕對的東西，本質的差異，一切只是論述與權力的分別。王毅、楊潔篪攻擊美國民主衰退；中國式民主抬頭，是中共塑造世界政治體制論述的開始，就如5G、肺炎疫苗、晶片一樣，習近平所追求的，是沙利文所言——全方位建立一套「中國標準」，包括政治在內。

看看香港民主「完善」工程，不就是Orwellian nonsense「雙重思想」的真實版：專制即民主、閹割即完善、倒退即進步嗎？

劉細良

時事評論員