去年5月24日網民發起反對國歌法及港版國安法的遊行。地盤工疑因沒有檢查日用背包便與胞妹及其男友往港島區行街，遭防暴警截停搜查時被指藏有士巴拿、剪刀及索帶，終被控管有物品意圖摧毀或損壞財產。案件今日在東區裁判法院開審。辯方質疑拘捕被告的警員在庭上作供時加插口供，警員則辯稱「落口供需要精簡」。辯方同時又展示被告被捕時雙手反扣的照片，與警員作供時聲稱搭住膊頭不同，警員承認「有機會我記錯」。

被告陳鉑朗（24歲），控罪指他於去年5月24日在金鐘夏愨道行人路近海富中心行人天橋管有兩把士巴拿、一把剪刀及一包索帶。

現時駐守黃大仙軍裝巡邏三隊、當時駐東九龍機動部隊第二連的警員19171朱文鴻作供指，當天下午在政總一帶進行反罪惡巡邏，在距離約15米外見到被告與一男一女迎面而來。被告迴避與他眼神接觸，低頭加快步速。朱看見其背囊裝載物件甚為沉重，於是上前截查，及後以藏有工具可作非法用途罪名拘捕被告。

辯方盤問朱時，問當日為何將編號反轉，朱稱踏浪者行動中，有警員被起底並遭公開個人資料，故高層為求前線執勤更為安心，決定以行動編碼取代警員編號，而其當時的編號為G24/1。

辯方指出，朱在去年5月25日的證人口供及記事册中均無記錄「被告加速步伐」，朱同意，解釋因為口供需精簡，而今天回憶更為清晰，因此在庭上作供時加入相關部份。

被告被捕現場沒有衝突發生

辯方大律師又指，朱當時並無向被告查問往何處行街，也無問過他居住地點，而是被告在錄影會面中透露後，警員才在自己的口供紙上記下，警員不同意。辯方又指，朱當時將被告的物品全攤在地上，要被告站立一旁近15分鐘，並在攝錄時要求被告除口罩，大聲講出姓名。警員也不同意。

隨後，辯方呈上一疊相片指出，被告被拘捕時遭索帶反扣雙手，並非警員所稱「搭住膊頭上警車」，警員閱畢承認「有機會我記錯，可能同記憶有少少出入」。警員同意當時因「思疑相信」被告與灣仔銅鑼灣一帶的非法行為有關，因而作出拘捕。

根據雙方同意事實內容指，朱於當日下午三時許，以藏有工具可作非法用途罪名拘捕被告，被告當時戴上黑色口罩，身穿藍色短袖、黑色長褲，而從其黑色背囊中搜獲一件印有「GWONG FUK HEUNG GONG SI DOI GAK MING」字樣的黑色T恤、黑色風褸、膠手套、紅色急救包及涉案的證物等。

控方曾查看當日各區發生衝突並上載到網上的97段影片，均無發現被告，而建築業議會核實被告為註册人士。

辯方指出，當日警方處理的18宗案件均在銅鑼灣與灣仔一帶，與拘捕被告的位置有一段距離。而警方翻看的片段均無被告身影，只是作推算而拘捕起訴。

【案件編號：ESCC2300/20】

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