關於「粵港澳大灣區警察協會」在中央批示和香港特區政府支持下成立，《蘋果》曾向數個警隊以外的紀律部隊工會主席和執委查詢，他們均稱僅在近日聽聞有此協會成立的訊息，但未有收到該會的官方信件和訊息，以至邀請其加入成立「聯繫會員」的資訊。

其中一名工會主席指，中國內地的海關、消防等不同紀律部隊人員，分屬不同部門管轄，故對有指本港其他紀律部隊人員也為大灣區警察協會「聯繫會員」表示質疑。他指，若果能夠參加該會也「樂見其成」，但即使未能參與，現時亦已有渠道與中國內地和澳門單位交流，故並不擔心。

料北京有更大主導權

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，粵港澳警務合作由來有之，除官式合作，亦有半官式交流學習，更有私人交情性質的非官式合作，包括聯誼或交換官方途徑不可取得的資訊。

他舉例指，曾有香港警長與內地警方藉私人交情，協助拘捕一名在內地涉犯法、但在港清白的人，最後被上級發現是不合法拘捕。呂認為，成立協會正名化後，可整合過往各種交流渠道的正規及非正規合作機制，同時方便雙方交換所需情報，「未必需要繁文縟節，尤其係國家安全，上面更加有好大主導權」。

呂特別指出，過去參與與香港警務合作的中山市副市長、市公安局局長、現加入中央駐港國安公署的鄭澤暉，是大數據大範圍監控技術的領軍人物，亦有研究「天網」、「天算」、「天智」技術，以至粵港澳同步及交換訊息，故他來港亦明顯是加強警務融合，「你見到搵呢個人嚟香港，係為乜呢……用高科技維穩呢個原因，係呼之欲出」。

「唔聽黨指揮，根本冇可能」

他又指，大灣區警察協會成立後，北京或廣東省對於香港警方更見上級與下屬關係，而在國家安全層面的執法只有一國，沒有兩制，亦不會受法例、監警會制度形成束縛，「（北京眼中）中央做嘢，點樣輪到地方束縛，咁樣係唔合政治倫理」。

反修例事件後，公安部部長趙克志更曾公開指導警隊止暴制亂，不諱言是上級與下屬的關係，國安公署包括國安部孫青野及公安部李江舟兩條支線，垂直指導香港警隊執行。

他又指，新形勢下，警隊過去服務香港市民的角色會轉弱，重要任務是配合各種清算和堵塞所有環節，全力維穩，聽黨指揮職能明顯，「唔聽黨指揮，根本冇可能啦……睇到警隊係必然為國家服務，佢哋亦以此為榮。」

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