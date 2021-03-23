勞工及福利局局長羅致光早前在立法會回應疫情下不少僱員被迫放無薪假的質詢時，力挺僱主的無薪假安排是反映市場有靈活性，更以無薪假是員工互相「分享」工作機會（Job Sharing），可避免僱主裁員為由辯解，惹來猛烈抨擊。羅致光今早出席電台節目時，再被問到有關言論，指當時只是解釋相關內容，無意鼓吹工作分享這種行為，但根據過往經驗，員工會選擇一星期放一天無薪假多於裁員。

本月公佈的失業率飆升至7.2%，是2004年以來最高。羅致光說，相信失業率高峰期已過，現時所見的數字都偏向正面，包括空缺數字有上升，以及綜援申請人數亦有所下跌，而失業情況在去年12月最嚴重，至今年1月及2月稍為紓緩，相信下月失業率再上升的機會相當低，但失業率亦要看疫情發展，現時第四波疫情已接近受控。

他又再反駁設「臨時」失業援助金的建議，直指2003年沙士時失業率要用3年時間才能下降至5%，反映勞動市場需時長時間才能重整，不明白坊間提出6個月為措施期限的理據何在。

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