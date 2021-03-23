教育局局長楊潤雄日前接受官媒訪問時披露，局方將向全港中小學派發原先在內地發行的《我的家在中國》書冊供師生作輔助教材。教育局昨（22日）向全港學校發通告交代詳情，指局方舉辦的全港小學中國歷史文化常識問答比賽反應踴躍，局方將向全港中小學派發該書冊，作為比賽參考讀物。

教育局昨向全港學校發通告，指「為進一步營造學習中國歷史和中華文化的氛圍」，局方將於4月至7月期間舉辦「華萃薪傳——第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」，比賽將邀請全港小學參加。局方續指，賽事大會向局方建議一系列閱讀材料供學生閱讀，當中包括《我的家在中國》書冊。該書冊設城市、節日、湖海、民族、山河及道路共6個主題。

局方又指，由於比賽反應踴躍，故不論學校參賽與否，均可獲局方贈送書冊，每所小學將獲發兩套，而中學及特殊學校則獲發一套。局方亦於通告中附上30頁的網上閱讀資源供學生參考，當中包括工作紙、教育電視片段等。

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