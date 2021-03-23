近期出現多宗接種疫苗後死亡個案，包括兩周有7宗接種科興疫苗後死亡，BioNTech「復必泰」上周亦出現首宗不治個案，疫苗預約隨即大幅下跌，僅為名額上限五成，官員設法救亡。公務員事務局局長聶德權今早在商台節目指，將盡快放寬30歲以下人士組別接種疫苗，又重申會研究為接種疫苗人士放寬防疫措施，包括本地社交距離措施、海外出遊或往返內地等。

疫苗現時放寬予30歲或以上人士優先接種，聶德權今早被問到何時會放寬給30歲以下人士，他指將盡快進一步放寬優先群組，包括全港30歲以下市民，「快㗎喇，好快㗎喇」，而最終目標是16歲以上市民都可以參與接種，當局有決定時會適時公佈。

他指昨日共有2.5萬人接種首劑疫苗，但本港每日可為5萬名市民打針，即無用盡現有容量；而以科興疫苗為例，打首針後要等四個星期才可接種第二劑，之後再要等兩星期才有抗體及保護力，接種兩劑疫苗後至出現抗體的時間大約要六星期，如推出便利措施亦要計算有關時期。

已打針防疫可鬆綁食飯外遊

聶德權說，接種疫苗最大的誘因是保護自己及家人，當局正積極思考放寬及便利措施，例如放寬本地社交距離措施，「好似喺酒樓食飯呢啲」，以及海外出遊和往返內地等，但強調在放寬同時又要避免疫情反彈，「希望有啲咁嘅措施出台，打疫苗同唔打係有分別」。

被問到疫苗供應方面，聶指政府與藥廠一直密切溝通，暫時供應穩定，不太擔心，而科興及BioNTech「復必泰」疫苗將在半年內分六批到港，確實日期會再溝通，因疫苗到港日期亦受儲存空間影響，例如BioNTech「復必泰」疫苗要儲存在零下70度冷凍倉，故需要市民積極接種，以騰出儲存空間再接收新一批疫苗，並強調兩款疫苗供應都沒有問題。

他又說，本港訂購科興及BioNTech「復必泰」疫苗各有750萬劑，總計已覆蓋全港人口，兩款疫苗分別覆蓋一半人口，而16歲以上人口約650萬人，強調本港疫苗數量充足。

包庇建制直播打針：特別安排

對於昨日有建制派立法會議員在接種中心直播打針情況，聶德權及食物及衞生局局長陳肇始更主動中途「攝鏡」，但現場卻貼有「不准拍照」等告示，公然犯禁。聶德權今早在電台亦被問到事件，他稱昨日屬特別安排，故容許拍攝，但承認應預先拆除有關告示牌，以免誤會。

林鄭認接種可「做到更加好」

昨日亦已接種科興疫苗第二針的特首林鄭月娥今早亦在行會前見記者時說，暫時有逾36萬人已接種疫苗，認為接種比率不算差，但可以「做到更加好」。她又提到近日接種疫苗的終審法院非常任法官包致金，指他打針是想保護孫兒，「呢啲已經係好實在嘅誘因。」至於市民接種兩劑疫苗後會否可與其他地方相互認可通關，她稱港府一定會去研究爭取。

林鄭又被問到昨日接種第二針後有否不適，她指身體並無出現問題，雖然昨日無安排其他活動，但仍工作到很晚，今早亦繼續會見傳媒，故希望市民以客觀、科學化看待接種疫苗，並指需要大比例市民接種兩劑疫苗，才有建立防疫屏障。

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