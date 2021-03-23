中聯辦喉舌繼續批鬥M+博物館，《大公報》周二在頭版及A2版大篇幅針對M+，指「M+燒公帑 天價偽術品你識欣賞咩？」指M+以1,500萬元公帑買下一個「壽司吧」，是館藏最大型展品，這個壽司吧是一家東京壽司店的舊裝修，《大公》引述不具名的「藝術家」指不認同購入這些收藏，認為香港市民未必有興趣欣賞；另一名同樣沒有表露姓名的「藝術界人士」質疑當局被人「搵笨」。

《大公報》的社評更直指「藝術為公眾服務 「M＋」須深刻檢討」，再批鬥艾未未的作品「對天安門作不文手勢，不是低級趣味，就是有強烈政治傾向，與人們心目中的高雅藝術相差甚遠。」認為「為M＋展品及整個西九的管理問題已爭議多年，特區政府是時候予以正視了。」

林鄭：若文化工作與《國安法》有衝突 定嚴肅處理

對於有指西九文化區管理局已決定在M+博物館年底的開幕禮上，收起異見藝術家艾未未向天安門廣場「舉中指」的作品。特首林鄭月娥今早見記者時，被問到用政治角度審查藝術品會否打擊M+博物館的國際聲譽，令人覺得香港無創作自由。林鄭先表示，國家十四五規劃首次寫入香港文化地位，支持香港成為中外文化交流中心，政府一定會履行國家給予定位，但去年本港已實施《國安法》，若有文化工作與《國安法》有衝突，一定會嚴肅處理。

唐英年：西九管理局必定會遵守基本法國安法

她又指現任西九文化區主席唐英年為特區前政務司司長，既親自促成M+博物館的大型捐贈，亦是政協常委，「對唐先生有百份百信任，一定可將工作把握得非常好。」唐英年則發聲明回應有關林鄭言論，指西九文化區管理局必定會秉持法律，遵守《基本法》、香港特區法律和香港國安法，而M+策展團隊在籌劃年底的開幕展覽時亦會嚴守法律，並以專業、客觀和持平的態度進行策展工作。

不過，M+博物館館長華安雅日前指艾未未作品等「無問題」，只要涉及歷史、學術及事實的藏品均可展出。而上周三（17日）林鄭出席立法會短問短答質詢環節時，新民黨容海恩曾要求政府將涉違反「港版國安法」的作品下架，當時林鄭亦稱，當局尊重文化藝術表達自由，但認為公職人員能夠分得到，甚麼是散播仇恨、破壞兩地人民關係及危害國家安全。

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