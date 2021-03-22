47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

之鋒：

最近有時間睇返《進擊的巨人》（真係因為你，先心血來潮想睇吓），原來真係咁好睇，怪唔得你話好，又唔畀人劇透，（劇情）確實係好緊張，又有啲出人意表（不過寫呢篇《寫給47人的家書》時係未睇完，唔知最後結局）。

你係咪會最鍾意艾倫主角呀？我就唔係，因為佢成日懷疑自己，要揀會揀三笠，真係好型（嗰條紅色頸巾真係好襯佢），但有乜可能咁厲害以一敵幾十個巨人都得，咁使乜其他調查兵團？但睇戲都係唔好駁戲。艾倫朋友艾爾敏都好好，好聰明。

最近少咗睇到你獄中消息，所以諗起可以喺《寫給47人的家書》話你知，有人都係《巨人》粉絲（雖然遲咗好多）；如果好似艾倫咁，背負咁多期望，成日要戰鬥，真係幾攰，有需要都要休息。

就算之後睇完結局，都唔會寫信畀你話你知，你一定可以自己睇到。希望其他《巨人》粉絲都寫信畀你分享吓。（註：寫信畀之鋒可寄至九龍中央郵政局郵政信箱73962號）

「甚麼都無法捨棄的人，甚麼也改變不了。」我明白呀。

已成《巨人》粉絲的EE

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