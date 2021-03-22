【本報訊】12港人被指潛逃台灣遭內地公安截獲，當中八人偷越邊境罪成判監七個月，昨刑滿獲釋，由公安經深圳灣口岸移交港警。八人分四批遭蒙頭及反鎖雙手押送到天水圍警署，再分別送到不同警署扣查。惟家屬及律師均無法與八人見面，僅一人能與家屬通電話。協助家屬的大律師鄒幸彤指警方以正錄口供為由，不安排李宇軒見律師，直斥警方安排荒謬，「見律師同屋企人溝通打電話，就係佢哋權利，點解咁多阻攔？」

八人包括李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然（19至31歲）。兩地執法機關昨晨在深圳灣口岸完成移交程序後，八人分乘警方私家車離開口岸。約10時率先離開的李宇軒，押送過程最嚴密，由國安處高級警司李桂華親自出馬，負責押送警員坐滿三輛車，並拉低窗簾，無法得知車內情況。

李子賢姨媽：好掛住你

車隊行經處前後均有軍裝警鐵馬開路，約20分鐘後抵達天水圍警署，署外一早有約20多名警員巡視，押解李的七人車抵達警署後，駛入建築物簷篷下，令高處守候記者無法拍攝。尾隨兩部七人車其後到達警署，車上警員包括李桂華陸續落車。眾人在警署逗留約10多分鐘，再將李押送至元朗警署扣查。約下午3時至5時，其餘七人以三、三、一人分三批被押送到天水圍警署，他們落車時均被蒙頭，反鎖雙手。大批到場聲援市民不斷大喊「加油」、「撐住」等口號。

八人服刑時家人不准探訪，昨晨有家屬留守警署門外，但亦無法見親人一面，其中李子賢姨媽無目標下，向着路過的押送車輛大喊「姨媽好掛住你」，場面傷感。

鄒幸彤對移交安排感失望，稱警方未有知會家屬移交安排，令他們由朝等到晚，形成不必要的煎熬，家屬昨中午向警署查詢時，對方更謊稱「一個都未返港」。家屬七個月未見過八人，急切想見一面、揮一揮手，「一啲好卑微要求，想送返件衫，只係想送返啲嘢食畀佢哋」，質疑「只不過係屋企人想見一見囝囝，有乜咁神秘」。

鄒又指李宇軒返港後，代表律師中午已到警署要求見李，但警方以正錄口供為由不予安排。下午5時許，警方始向家屬稱所有人已返港，但據悉僅李子賢一人可聯絡家屬。

八人先後在天水圍警署「落簿」後，再被送到新界區六個不同警署。據悉嚴文謙、張銘裕、張俊富一度被扣押在大埔警署，惟之後被國安處人員帶走。

法院或今處理七人案件

移送八人當中，除李宇軒早前未被正式落案起訴，其餘七人均已被落案及提堂，不排除法院今會開庭處理七人案件。惟因他們要接受14天強制檢疫，估計會缺席聆訊，相信會還押懲教署看管。有消息指，李宇軒涉違國安法一案調查需時，或於明早開庭。

警方指內地執法機關完成相關司法程序後將八人移交，六宗在港發生案件分別由國安處、商罪科、港島總區刑事部、新界北總區刑事部和東九龍總區刑事部跟進。據悉雖然八人中只有李宇軒涉違港版國安法，但其餘七人中部份案件會有國安處人員參與調查。

去年12港人疑潛逃到台灣時被「送中」，當中兩人因案發時未成年沒被起訴，去年底移送本港，被加控不依期歸押罪；另二人因組織他人偷越邊境罪成，仍在內地服刑；昨八人因偷越邊境等罪成，服滿七個月刑期。

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