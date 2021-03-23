政權為追殺參與示威者，經常透過覆核刑期，要求法庭加刑。律政司長鄭若驊指，去年律政司提出17宗覆核刑罰申請，數字是前年逾4倍之多，覆核案件全數與反修例示威及暴力罪行有關。

鄭若驊稱覆核刑期是要協助法庭避免犯上可導致上訴的錯誤，聲稱律政司「不偏不倚地秉行公義」。有律師批評律政司向法庭窮追猛打，圖以極高罪名狙擊被告，預期情況將會持續。

去年覆核申請數目超過18及19年兩年總和

鄭若驊今日在網誌指出，去年律政司共提出了17宗覆核刑罰申請，16宗均與反修例引發的示威及暴力罪行有關，律政司在15宗的覆核中獲判得直。

律政司去年的覆核申請較以往飆升，相較於2018至2019兩年，律政司向上訴法庭分別提出6宗及4宗覆核刑罰申請。

外界認為，律政司覆核是要追殺針對政權的抗爭者，但鄭若驊卻指，覆核是因為律政司要協助法庭判處適當刑罰，及避免犯上「可導致上訴的錯誤」。她稱，若律政司發現「刑罰並非經法律認可、原則上錯誤、或明顯過重或明顯不足」，會向上訴法庭申請覆核刑罰。

鄭形容律政司的責任很大：「必須要確保時刻以同等的尺度、不偏不倚地秉行公義，繼續以專業精神履行職責」。

何俊仁：反映往後「量刑通漲」將持續惡劣

鄭若驊指，上訴法庭在多宗案件重申判刑原則，包括終審法院已指非法集結即使涉及低程度暴力，也可判監，認為把非法集結分為暴力和非暴力，是沒有道理；在場人士基於壯膽而一同作案，甚至干犯其他罪行，會加重罪行的嚴重性；她指被告年輕或個人背景的因素，在判刑時考慮的比重極其有限，甚至微不足道。

她續指，年輕人在裁判法院認罪後被定罪，雖可獲減刑，但仍留有案底，她認為，被捕者的律師有法律責任告訴他們案件證據的強弱，亦必須提醒他們一旦罪成所面對的法律後果。

本身是律師的民主黨前立法會議員何俊仁向《蘋果》指，身邊有不少法律界人士形容，今年律政司的覆核刑罰申請數量，遠超前兩年的總和，反映往後的「『量刑通漲』將會持續、惡劣」。他形容，現時律政司的覆核刑罰等同不停向法庭「施壓、窮追猛打」，以不合比例的刑罰、極高罪名狙擊被告，務求要法庭判以重刑。

過去一年建制派屢次批評法庭就抗爭案判刑「過輕」，要求設立「量刑委員會」加重刑罰，港澳辦副主任張曉明也以「司法改革」為名針對司法機構，終院首席法官張舉能本年1月上任時表態否定設立「量刑委員會」的建議，強調量刑屬司法職能重要一環，由法官獨立履行。

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