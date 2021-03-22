【本報訊】蒙面休班警前年11月在居住的警察宿舍外巡視，截查一對年輕男女，稱在兩人身上搜出高濃度腐蝕液體、思疑漂白錠及無線電通訊器等。年輕男女被控管有攻擊性武器等三罪昨受審，休班警供稱用了「愚蠢方法」測試證物，他從被告身上搜出疑似汽油彈的紅酒樽後，曾打開樽口將液體倒在地上並點煙測試，但液體未有起火。

樽內液體無起火

被告為案發時年僅17歲冼姓中五男生，及在英國大學攻讀法律學位課程的女學生湯嘉欣（20歲）。控罪指他們前年11月18日，在葵涌葵馥苑外巴士站管有一支高濃度腐蝕液體及一片思疑漂白錠，意圖作非法用途。冼另被控無牌管有對講機。

休班偵緝警員9682吳太盛（圖）供稱，葵馥苑警察宿舍附近在案發前曾被擲汽油彈，案發當晚他遂以便裝並蒙面在樓下巡視，其間遇到休班警長33509林金池。凌晨1時許，他發現屋苑閘外有一對年輕男女，女子曾舉起手機向宿舍拍攝，約十秒後兩人便轉身橫過對面馬路離開。吳見兩人形迹可疑，遂衝前截停他們。

吳稱從冼的背囊搜出「一支好似細支裝嘅紅酒樽」，樽內有濃稠的黑色液體，樽身有膠紙包着一顆白色圓形粒狀物。他思疑是助燃劑，向冼查問，對方表示不知情，並指「酒樽喺旺角執嘅」。

代表冼的大狀劉偉聰盤問吳，問曾否將紅酒樽內液體倒在地上，吳即如夢初醒般謂：「吖，我同意呀！」吳指當時因懷疑酒樽是汽油彈，所以把液體倒出做測試，但自認用了「愚蠢方法」，他解釋謂：「我倒咗少少出嚟，試用煙仔（燃）點，我只係想測試吓佢會唔會着（火）」，最終液體未有起火。案件今續。

案件編號：WKCC4307/19