全國人大常委會將在下周一（29日）和周二開會，修改《基本法》附件一和附件二，就有關行政長官及立法會選舉等作大幅度修改。特首林鄭月娥上周在立法會已提出「建議」，希望立法會先設立草案委員會，加快本地立法的修改程序。林鄭今早將出席行政會議時稱，歡迎人大的時間表，但對於政府可否於下周三（31日）將條例草案交立法會，她直言「無咩可能」，但會分秒必爭，爭取好早提交條例草案。

她說，由於未來12個月有三個重要選舉，故能夠盡早提交本地條例修訂，可令工作更有把握，「唔會因為今日個會絕大部份係建制派議員，就唔需要審議或好快決定通過草案」，為立法會創造更多時間審議。而立法會主席已表示全面配合，相信可能會舉行密集式會議，並指其他政府法案可暫時換一換，以騰出時間讓立法會審議修改選舉的相關程序。

否認北京「指示」解決土地問題：呢個係關心同支持

另外，政務司司長張建宗接受外媒訪問時承認，北京已「指示」特區政府解決土地及貧富差距等難題，林鄭今回應時指，「instructed（指示）無發生過」，因為一國兩制下香港一直用自己制度推動經濟民生事務，但中央亦非常關心香港各方事務包括經濟民生，能支持香港拓展經濟改善民生，中央是不遺餘力，但不等於中央指示，「呢個係關心同支持，所以作出澄清都有必要嘅。」

12港人案中，其中8人昨日（22日）於內地刑滿返港，但只得一人可報平安，警方亦阻他們見律師會家人，剝奪基本權利。林鄭被問到時先指他們「本身係一個逃犯」，特區政府會依法辦事，又聲稱即使被拘留，都一定會維護他們個人應有權利，但不適宜評論事件，只說警方一定會依法辦事，「一定唔會剝奪市民包括犯人的應有權利。」

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