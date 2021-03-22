【暴動案】

【本報訊】內地出生、自幼移居香港的產品包裝設計師，前年8.5大三罷當天，在黃大仙龍翔道站在示威者前線，向防暴警揮舞雨傘及投擲頭盔，其後企圖拾起催淚彈殼掟向警方時被捕，事件中有其他人用彈叉鋼珠射爆督察門牙。設計師上周承認參與暴動罪昨判刑，其父親求情信透露對兒子犯法感心如刀割，兒子犯法入獄的印記需用餘生汗水去不懈洗刷，已是很大懲罰。法官複述多封被告親友信件後，明言是要說明「一個人犯事並不是一人當，整個家庭、所有深愛犯案者嘅人都要承擔」，判監三年九個月。

被告李澤霖（34歲，圖）昨聽判時一直微微向上仰望，聞判點了一下頭，散庭時公眾席多人向他高喊「頂住呀」、「照顧好自己」作鼓勵。法官陳廣池判刑指，案發的2019年對沒有犯罪前科的被告可謂人生轉捩點，但對其父母及太太卻是一場悲劇。

大篇幅複述求情信內容

法官用不少篇幅複述被告父母、太太及親友的求情信內容，明言是要說明「一個人犯事並不是一人當，而係整個家庭、所有深愛犯案者嘅人都要承擔」。被告父親在求情信中稱，對兒子犯法感到心如刀割，非常錯愕、失落和悲酸，兒子犯法入獄的印記，需要用餘生的汗水去不懈洗擦，已是很大懲罰。父親又稱，犯法受懲罰是公理，但反問有哪個父母忍心看着兒女承受牢獄之苦。

陳官判刑指被告參與暴動時有一定裝備，穿黑T恤，背囊攜有黑頭盔、灰T恤、兩層物料手套、強力活性碳口罩等，亦有急救用品。他身材較高大，在示威者前線與警方對峙甚至攻擊警察，對他人有帶頭和示範作用。根據示威者裝束及有人帶備彈叉和彈珠作射擊，法官認為顯示暴動有預謀。

法官指，不可只據個別參與者的行為來就暴動罪行量刑，必須同時考慮犯案者協助那群人的所作所為；被告向警方揮舞雨傘及投擲頭盔，更圖以催淚彈殼反擲警方，控方沒加控襲警或企圖襲警可說是被告幸運。2019年暴動事件史無前例，判刑須有阻嚇作用，除臨開審前認罪獲扣減四分一刑期，因被告獲家庭強大支持重新做個守法的人，酌情再減刑四個半月。

案件編號：DCCC933/19