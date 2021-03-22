香港第四波疫情放緩，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

衞生署周一（22日）公佈新增18宗確診個案，11宗為輸入個案，其餘7宗屬本地個案。至於源頭不明有2宗，而初步陽性個案則有10多宗，不過，當中大部份是輸入病例。根據S形曲線的走勢，轉勢點和接觸點分別維持於去年12月10日和今年1月9日。

周一的本地個案回升至7宗，這已是連續6日本地病例錄得10宗或以下個案，加上近期源頭不明個案持續處於低單位數，反映第四波疫情已逐步邁向尾聲了。

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