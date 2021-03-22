【本報訊】武漢肺炎肆虐全球，旅遊業冰封，本港經濟遭受沉重打擊，不少國際知名品牌撤出傳統旺區，銅鑼灣、中環、尖沙嘴及旺角湧現大量空置舖位。差餉物業估價署最新公佈重估應課差餉租值，上述旺區租值平均下跌五至六成。曾被譽為全球最貴地段的銅鑼灣羅素街，有地舖租值急跌四成；曾被譽為全球最貴呎租的銅鑼灣景隆街天價舖王比六年前高峯期狂瀉67%。

記者：譚靜雯 李詠希 鍾雅宜

差估署根據去年10月1日租值，重估應課差餉租值。全港約338萬個物業的業主本月底至下月初將收到2021/22年度最新差餉及地租通知書。重估結果顯示，銅鑼灣多個地舖租值均下跌，包括羅素街、白沙道及波斯富街等，跌幅由10%至51%不等。

銅鑼灣舖王呎租跌至2,075元

羅素街多個一線舖位租值下跌，其中對正時代廣場的羅素街18號地舖，下年度租值為534萬元，按年跌25%。租戶由銷售名錶、珠寶變為售賣口罩、生活用品及手機配件等民生舖。羅素街更罕有出現吉舖，據悉業主減租至約50萬元，亦接受以每月約16萬元短租。差估署最新估值，該舖租值按年急跌三成。

曾被譽為全球最貴呎租的銅鑼灣景隆街2號A2舖續租予找換店，差估署最新估值，下年度租值僅99.6萬元，比高峯期2015/16年度300萬元租值急瀉67%，該店呎租跌至2,075元。波斯富街同樣出現大量吉舖，其中波斯富街65號地下及閣樓空置多時，下年度租值按年暴跌五成，仍未有人承租。

不少國際大品牌亦撤出中環一線街道。記者月中視察雪廠街至中環街市一段皇后大道中，短短約460米的街道已有九間吉舖或未有營業店舖，不少更是複式巨舖。前身為英國時裝品牌「Top Shop」旗艦店的皇后大道中泛海大廈地下兩層巨舖已空置，差估署數字顯示，該舖下年度租值為1,692萬元，按年跌25%。DON DON DONKI去年10月進駐原為東方表行的皇后大道中100號，下年度租值跌20%。

另一旺區尖沙嘴吉舖情況亦嚴峻，記者月初統計由加拿分道至漆咸道南一段短短300米加連威老道，共30間店舖空置或正招租，較去年27間增升逾一成，比前年14間激增逾倍。柏麗購物大道亦有不少吉舖，68個舖位中近三分一空置、已拉閘或除下門牌，差估署數字顯示有地舖下年度租值急跌三成。

差估署助理署長鄧燕霞稱，下年度商舖整體租值跌約一成，旅遊區租值跌幅較明顯。至於來年租值會否再跌，她指政府開始接種疫苗，「可能人群限制就少咗，人流可能出返嚟，（市況）可能會好啲」，惟難估計。

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