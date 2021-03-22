前年反修例示威中，大批學生被捕甚至判監，上任半年的家庭與學校合作事宜委員會（家校會）主席方奕展接受《蘋果》訪問時表示，若子女因嚴重罪行入獄，不論是否與社會事件有關，父母的天職是諒解和包容，亦要有耐性和堅持，嘗試了解背景和原因，「你唔聆聽，之後嘅對話就開展唔到」。

方奕展出席恒生大學校慶講座時，鼓勵家長緊貼社會發展趨勢，成為年輕人的同行者和輔助者。他在講座後接受《蘋果》訪問時強調，無論是否涉及社會事件，若子女涉嚴重罪行在法庭被判監，父母「天職就係要諒解、要包容」，判監只是社會對其追究責任，但「唔代表家長同子女關係斷咗，你仍然都係佢父母，父母本身有父母嘅角色。」

方奕展表示，家長要有耐性和堅持，無論社會環境如何改變，年輕人經歷甚麼起伏，家長都有「聆聽者」的重要角色。方解釋，行為只是表象，了解背後深層原因不等於認同子女想法，「如果你連聽都唔聽，就無得溝通」，家長亦不應有太大的前設，態度須保持開放。

家中不談「大環境」問題免強加個人觀點

方的三名子女分別就讀大、中、小學，但在家中不會跟其分析政治經濟等「大環境」問題，因不想將其個人觀點加諸他們，「因為佢有佢自己嘅路，佢嘅價值觀係佢自己建立」。若彼此有空間，家長壓力會小一點，子女亦不會感覺被「管住」；日常生活對答中，自然會了解彼此價值觀。

家校會主席和成員由教育局委任，是負責推動家校合作的諮詢組織。方奕展去年9月出任家校會主席，現時身兼教育統籌委員會、教師及校長專業發展委員會，以及職業專才教育和資歷架構督導委員會委員。

記者 鄧力行

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