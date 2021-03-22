教育局局長楊潤雄早前稱正與資助大學（八大）商討國安教育，更有報道指政府要求將此課題納入必修。自資院校恒生大學校長何順文受訪時稱，至今未有就此正式討論，亦沒有審查學者的研究，強調信任同事的專業，檢討課程時亦只會從學術角度考慮，強調「一切如常」。他又建議當局讓私立大學有更大的學術評審自主權，以免每隔幾年重新評審耗費資源。

記者 鄧力行 關玉婷

何順文上周出席恒大校慶講座後接受《蘋果》訪問時稱，至今未有正式討論有關國安教育事宜，校方有機制每年檢討課程和教學，強調今年「一切如常」。何表示，私立大學的課程評審「甚至比八大更嚴」，每個課程的大綱，包括要讀甚麼科目等，全部須經過學術及職業資歷評審局評審，課程都是「從學術角度去考慮，無其他嘅嘢」，惟強調一定不可違法。

恒大校長稱無審查「對同事好信任」

恒大設有社會科學系，被問到會否因《港區國安法》而審查研究，何順文強調沒有審查，「對同事好信任」，校內教師都秉持專業操守和精神、清楚其應有角色。何續稱，社會每天發生很多事，大學不會每天去跟進，若聽到意見和聲音會檢討，但目前「無話因為最近發生咩嘢，我哋特別去做一啲唔同嘅嘢。」

何順文在恒大校慶講座又提到，社會深層次問題或無法短時間內解決，但起碼要看到有公平公義的社會制度，認為人文價值可超越一時的爭議，在經濟制度上望讓年輕人有更公平的機會接受教育和發展專長。他又認為，與年輕人對話即使「明知有啲嘢好唔同」，也應嘗試了解對方立場，無論是政府、民間抑或家庭，都不應放棄聆聽和溝通。

促港府開放學術評審自主權予已升格大學的院校

政府正檢討修訂規管自資院校的《專上學院條例》，包括取消須經教育局批准才可設研究所或學系的規定等，遭建制派議員非議。何順文向《蘋果》解釋，現時自資院校須就每個課程提交評審，一般約兩年才能經學評局再經行政長官會同行政會議通過，令課程宣傳相當吃力，難以與有自我評審權的八大競爭；課程每4至5年要重新評審，耗費大量人力和行政資源。

何順文承認，自資專上學院的水平有參差，理解較新和規模較小的院校需要更多監管和評審，但現時兩所已正名的私立大學已「過晒好多關」，證明質素保證機制有效，在現有條例下學術評審的自主權卻與其他自資專上院校無異。他促政府讓已升格大學的院校逐步取得更多學術評審自主權，以平衡監察和自由度，讓私立大學可投放更多資源在創新和教學。

公大：過往國安教育不足 仁大：無補充

《蘋果》向另一私立大學樹仁大學查詢有關國安教育的情況，校方稱現階段無補充。至於由政府創辦但自負盈虧的公開大學，校長黃玉山昨與傳媒茶敍時表示，暫未有官員就《國安法》教育與他接觸，公大亦未設專責小組商討，但認為年輕人認識國安、國情是理所當然，過往相關教育亦做得不夠，但不一定要將國安教育定為必修科。黃又稱，年輕人應關心社會和表達意見，但底線是不能違法和使用暴力，又認為現時學術自由並無受影響。

教育局發言人稱，在「依法保障學術自由及院校自主」的原則下，局方正與專上院校保持聯繫，確保履行有關維護國家安全的法律責任並提供適切支援。發言人又稱，私立大學亦受《專上學院條例》規管，修例的公眾諮詢上周五（19日）結束，局方會仔細考慮收到的意見以敲定修例的最終建議。

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