【本報訊】疫情重挫本地旅遊業，去年訪港旅客人次急跌逾九成。旅發局昨交代未來一年計劃時透露，單是去年除夕網上倒數花費便高達900萬元，下年度會繼續斥資逾11億元宣傳及資助業界，做法惹議員批評，其中熱血公民鄭松泰指疫情尚未穩定，憂豪花宣傳會再現浪費公帑情況。

旅發局昨在立法會經濟發展事務委員會交代下年度工作計劃，預計短期內只能重開大陸、東南亞等短途市場，最樂觀下全年可吸引約960萬人訪港。

旅發局去年開支約四億元，用以直接資助業界及帶動本地氣氛等，其中去年除夕倒數因應疫情移師網上舉行，旅發局總幹事程鼎一（圖）指短片為時約兩分鐘，費用達900萬元，強調該局一直有向外國宣傳香港，形容活動「都係受歡迎」。新一年度開支更會加碼至逾11億元，以鼓勵本地消費及帶動氣氛為先，除推出新一輪「賞你遊香港」，亦會納入郵輪旅遊的合作推廣項目等，短期集中資源在大灣區推廣，亦會宣傳「海上staycation」。

海洋公園周一至四門票四折

熱血公民議員鄭松泰直斥除夕網上倒數「哽眼」，直言對用上如此多撥款反感，憂新一年度中浪費公帑情況再現。旅遊界立法會議員姚思榮亦質疑疫情反覆，旅發局是否應按實際發展再決定每階段使費。程鼎一否認旅發局大花筒，稱疫情期間不能暫停國際宣傳，必須維持香港的旅遊品牌，旅發局去年已停止招聘，全部員工亦凍薪等，達致節流。

至於上周剛通過重生方案及27億元「泵水」注資營運的海洋公園，昨日推出港人專享四折門票優惠吸客，即日起至5月15日，香港居民可以成人198元、小童99元購買公園門票於周一至周四入園。