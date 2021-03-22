【本報訊】1989年6月6日，歐盟前身歐洲共同體12個成員國發表公報，強烈譴責北京六四當日以武力鎮壓人民，並指對「悲劇極度震驚」、「嚴重的動亂仍在繼續」，宣佈中斷共同體與中國的貿易。

曾中斷雙邊高層接觸

同月下旬，共同體首腦會議通過制裁中國，當中包括停止成員國與中國的軍事合作和實行武器禁運、中斷雙邊部長級和高層接觸和推遲批出新貸款，目前餘下的制裁措施只有武器禁運仍然生效。

六四屠城翌日，即1989年6月5日，歐洲經濟共同體執行委員會表態，「對於痛受折磨的北京人民遭到鎮壓表示遺憾」，並指要是中國改革夭折，中歐合作可能永久受影響，並取消預定6月6日舉行的高級別磋商會議，當日改為由12個成員國發表公報，強烈譴責武力鎮壓，呼籲「中國停止以武力對付北京和全國手無寸鐵的老百姓，立即尋求和平解決辦法」，宣佈中斷中國與共同體的貿易。

歐洲共同體亦計劃在聯合國難民署作出動議，譴責中國人權紀錄。同月27日，歐洲共同體首腦會議通過制裁中國，措施包括在適當國際機構提出中國的人權問題，要求獨立觀察員能參加審判和探望犯人；停止成員國與中國的軍事合作和實行武器禁運；中斷雙邊部長級和高層接觸；推遲共同體與中國的新合作計劃；文化、科學和技術合作計劃僅限於在有利改善目前狀況的行動；成員國延長中國學生簽證；推遲批出新貸款。目前對華實施武器禁運仍生效。