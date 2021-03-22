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特首林鄭月娥噚日帶頭打第二針科興疫苗，講到明唔滿意全港接種率得5.3%，晏晝接住打針嘅「忠誠廢物」，啊講錯，應該話立法會議員先啱，佢哋等打針期間，不忘喺facebook開live直擊政總二樓現場情況，完全無視周圍貼住注射區不准拍攝、錄影同錄音嘅告示。

「直播主持」包括有民建聯議員陳恒鑌、柯創盛同工聯會郭偉强，就連公務員事務局局長聶德權、食衞局長陳肇始都主動中途「攝鏡」，交足戲笑晒口呼籲市民打針。民建聯鄭泳舜亦係咁幫黨友「打卡」，一見醫護人員準備打針，就離開等候區、擅闖注射區，用手機影低打針過程，其實注射區貼晒不准拍攝、錄影同錄音告示，不過現場又冇工作人員阻撓，唔知一般市民自拍做live又得唔得？定係建制議員有特權？

蔣麗芸針後尿頻

打完疫苗，循例都要講吓感受啦，平時開會特別易瞓嘅民建聯黃定光話，打完針感覺「so good」，精神奕奕、龍精虎猛。同黨嘅蔣麗芸就話聽聞打針前後要飲多啲水，所以除咗尿頻要去多幾轉廁所之外，都冇咩特別唔舒服。

不過亦有議員冇嚟政總打第二針。工聯會麥美娟話，同黨嘅陸頌雄因發燒，徵詢過醫生建議後決定唔打，話市民都要視乎身體狀況先好去打針。

李八方