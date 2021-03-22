【拆局】

事隔32年，歐盟再一次制裁中國，惟中國如今已是一方之霸，制裁四名新疆相關官員及新疆生產建設兵團公安局的效果，誠然已不是值得期待之事，更多的是展示姿態。時事評論員劉銳紹指出，歐盟跟隨美國制裁中國，後續要看歐盟會否加強制裁力度；另指出美歐素有芥蒂，合作抗中能有多大威力，要看美國總統拜登的外交手腕。

會否加強力度屬未知

劉銳紹表示，當年與今次的制裁均是西方世界以美國為首，並且是以意識形態「開波」，因為這在西方最容易得到支持，也最容易被合理化。然而，兩次制裁有所不同的是：中國綜合國力已大幅提升，成為西方世界的「明憂」。他舉例，中國當年未加入關貿總協定，外貿要付很重關稅，加上當時中國的發展需要向外國機構如世銀貸款，國力未強的情況下處處受制，若外交不好，後果較嚴重，這情況在今天已大為不同。

實際上，歐洲共同體（歐盟前身）在六四事件後向中國祭出的七項制裁當中，就有一項為「推遲批出新貸款」，另有一項為「停止成員國與中國的軍事合作和實行武器禁運」，後者至今未解除。劉認為目前歐洲對中國仍然有威脅的制裁手段應在金融及高端的晶片業，但會否再加強制裁，仍是未知之數。

談到歐盟今次跟隨美國步伐實施制裁，劉特別提到美歐關係本身有暗湧，因美方行為有時也損害歐洲利益，竊聽德國總理默克爾一事正為一例，另外歐洲今年與中國簽訂了《中歐全面投資協定》，聯歐抗中效果有多大，還得看拜登的外交操作。