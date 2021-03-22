【本報訊】外號「草蜢」的1986年冠軍騎師陳柏鴻，早前入稟高院向前同居女友追討二人於1985年聯名持有的旺角物業一半業權，案件昨開審。陳出庭作供，大談當年收入，並聲言買樓供樓的款項全由他支付，女方未付分毫，又指不知與女方拍拖並且同居期間，原來對方已婚。舊愛則指因當時沒有工作和收入證明，要向陳借名辦理按揭，才會將陳的名字加入樓契，實質上買樓定金、律師費及每月供款均全部由她本人負責。

稱同居不知對方已婚

60歲原告陳柏鴻昨出庭，由1976年16歲時在英籍練馬師施萬賦旗下馬房任職見習騎師說起，指當年每月收入約200元；雖有獎金，但一半由馬會保管，待成為正式騎師後始獲發還，另一半由「師傅」即練馬師收下。另外，馬主亦不時會給打賞，他在1976至83年間收取的打賞就有約8萬元，83年成為正式騎師時，全年收入未計打賞有20萬元。

陳又透露，19歲時認識被告姜麗娜，兩年後成為情侶。他1982年開始與姜同居，但不知她已婚。1986年他贏得女皇杯並獲冠軍騎師頭銜，屬香港最高榮譽。1992年他轉職練馬師，1997年捲入非法賭博指控被廉署調查，最終廉署沒起訴，但馬會吊銷其練馬師牌照。陳於2005至06年間轉戰澳門任練馬師。

陳與母親和被告三人1984年聯名購入火炭怡翠花園單位連車位，陳指被告偷他錢，被告反指他與其他女人有染。翌年二人聯名以58萬元買入亞皆老街碧佳閣物業連車位。

案件編號：HCA1158/17