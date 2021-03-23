特首林鄭月娥繼續為中央「完善」香港選舉制度背書，指香港的「病源」是沒有全面落實「一國兩制」，實行上亦時有漏洞，令「港獨、自決」議題可在港討論。林鄭又指，中央是經過2019年的「黑暴」後才忍無可忍，決心「完善」本港選舉制度。她聲言如港人民心不回歸，仍抗拒中央，再多的生機也恐怕難以落實和發揮。

「民心不回歸 再多生機也恐難落實」

林鄭月娥今日出席《香港經濟峰會2021》時致詞，直指香港的「病源」是沒有全面落實「一國兩制」──「經過咗接近4年行政長官嘅政治歷練，我今日可以大膽咁講，我認為香港嘅『病之處、弊之源』，係我哋無全面落實『一國兩制』呢個體系」。她同時指出，如港人民心不回歸，仍抗拒中央，再多的生機也恐怕難以落實和發揮。

林鄭形容，「一國兩制」的制度實行上時有漏洞，令鼓吹「港獨、自決」的議題可在港討論，香港亦在過去20多年一直忍受自身成為國家安全的缺口，任由外國勢力在港「興風作浪、危害國家安全」，未有將中央依《憲法》及《基本法》行使的權力及特區政府獲授權的高度自治權「有機結合」。她反問港人，為何中央「解釋」《基本法》會成為一個「禁忌」。

稱反送中抗爭 令中央「忍無可忍」

林鄭認為，中央一直有留意到本港情況，但一直保持容忍及理解的態度，惟本港部分有能者及處於重要角色的人士卻「視而不見、見而不理」，令相關問題累積至今，更有少部分人士持抗中態度，每每「見到有內地嘅事，就以一個污衊、抹黑嘅取態」，加上經過2019年修例風波，令中央「忍無可忍」，決心「完善」本港選舉制度，全面貫徹落實一國兩制，確保政治穩定及治安重拾正軌。

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