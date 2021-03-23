前年11月警方圍堵理大期間，一度派遣飛虎隊在校園附近的歷史博物館埋伏觀察，惟開始不久便以隊員行蹤曝光為由終止行動。有博物館職員被指拍攝飛虎隊員在館內執勤並把照片放上網，被控阻差辦公，案件今續審。指派警員進入博物館的總督察供稱，同袍終止勘察行動後，他直至凌晨才再派員進入館內執勤，導致驅散和拘捕理大一帶示威者的行動因而延遲了十多小時。

控罪指被告陳志華（44歲）於前年11月17日在香港歷史博物館內阻撓正當執行職務的警員A。法庭早前應控方申請，頒令將警員A、警員B、警長C及總督察D匿名。

多次被問及接收訊息渠道 總督察終同意觀看電視台直播

案發時隸屬機動部隊總部特別戰術小隊的總督察D今庭上隔著屏風供稱，當日他指派警長C等同袍進入歷史博物館，以尋找合適位置勘察暢運道、漆咸道及科學館道的情況。及至下午約3時40分，他從Telegram看到似是勘察同袍的相片，亦從同袍收到警員A的相片和一些Telegram對話截圖，指稱相中地點是博物館。

D認為負責勘察的同袍有危險，於是致電警長C，並從警長C得悉有黑衣人嘗試撬門進入館內，於是指示警長C和同袍離開博物館。D供稱，直至稍後深夜時分他才再派員進入博物館勘察，而驅散和拘捕理大一帶示威者的行動延至翌日凌晨約5時才進行，遭拖延十多小時。

D在盤問下稱，案發時他在位於粉嶺的機動部隊總部執勤，本人不在理大校園附近，但從不同渠道得悉理大情況。辯方問D，接收訊息的渠道是否包括觀看電視台直播。D起初表示這涉及行動細節，只稱他有渠道獲悉現場資訊，又拒絕透露如何獲取情報。及後D在裁判官鄭念慈詢問下，始同意他接收現場資訊的渠道包括觀看直播片段。

辯方質疑有人阻止再派員進入博物館 總督察：我冇咁講過

辯方指出，D沒有要求警長C向館方職員指出警方行動是秘密進行。D同意此說，並自言和C共事多年，C理應知道勘察行動是以絕對保密的方式進行。辯方問D，他是否認為不用宣之於口，C也明白行動是秘密進行？D答稱相信C會明白這點。

盤問下D又供稱，A是其直屬下屬，而且A在涉案相片中的裝備「有啲位係特殊啲」，故此認得相中人是A。辯方指D單憑相片內容，他不會知道相片在何處拍攝。D則稱當時知道警長C、警員A及B都在博物館內。辯方再向D指出，他知道相片在博物館內拍攝，但不知道具體拍攝位置。D同意不知道拍攝的最精準位置，惟知悉同袍面向暢運道。

辯方向D指出，他在看見涉案相片後，可以在較早時段再派員進入博物館，不用待至凌晨才如此做，而當時亦無人阻止D。D不同意辯方所說。辯方聞言反問：「即係有人阻止你？」D則答：「我冇咁講過。」聆訊繼續。

【案件編號：KCCC1122/20】

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