【本報訊】現正流亡海外的立法會前議員許智峯（圖），日前宣佈由英國轉戰澳洲，延續國際線工作，他早前抵達當地後，現已完成隔離檢疫，並將前往東南部城市阿德萊德安頓。他日前接受澳洲傳媒訪問，透露已準備跟當地四至五名州及聯邦議員會面，今晚更會與歐盟多國領袖視像通話，講述香港情況。澳洲國會周一辯論一項有關譴責中國在新疆侵犯人權的動議，獲所有主要政黨議員支持。

許智峯昨接收澳洲SBS專訪，透露已完成隔離檢疫，並從澳洲北部的隔離營離開，乘飛機前往東南部城市安頓。他其後在晚上於社交網站發文，透露是從北部達爾文市轉往南部城市阿德萊德，並將以此為未來居住點，以方便日後前往澳洲東南部其他城市，如首都坎培拉等作游說工作。

定居阿德萊德 將與澳議員會面

他在訪問中表示在澳洲有三大遊說目標，包括推動人權法立法、鼓勵澳洲經貿減少依賴北京，以及擴大收容港人措施。他在社交網站帖文指，不少好友忠告他流亡期間不要暴露位置行蹤，以免被中共政權加害，但他未能完全認同，明言是熱誠磊落為香港打仗，故沒有理由要惶恐度日，相反，更要讓暴政看到他無所畏懼，亦要贏回香港的鬥志和決心。

許智峯又透露，他即將展開忙碌公務工作，包括今天晚上跟歐盟多國領袖進行視像通話，將有多國代表大使參加，屆時他將講述香港的情況。另外，他亦會跟四至五名當地州和聯邦議員準備會面，並在5月前往坎培拉，在國會會議時會見多名議員。

另外，有澳洲國會議員於周一會議上，提出一項譴責中國在新疆系統性侵犯人權動議，獲所有主要政黨議員支持；執政自由黨議員安德魯斯（Kevin Andrews）形容，「新疆發生了世界上最嚴重、最有系統的侵犯人權事件」。在野工黨議員史丹利（Anne Stanley）指，3,000名居澳維吾爾人當中，很多人住在其選區，直言他們都感到絕望和焦慮。澳洲港人組織聯合維吾爾族人、緬甸人和泰國人共35個組織於《澳洲人報》登報，促請澳洲當局盡快就《馬格尼茨基人權法案》立法，加強打擊侵犯人權的人，令干犯者的家人及組織均會受到制裁。

中國駐澳洲大使館發表聲明，堅決反對澳洲議員在國會對新疆的荒謬言論，譴責澳洲出於政治動機對中國作出誹謗，蓄意散佈虛假資訊和謊言。