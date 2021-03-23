公屋供應不足，基層市民要租住劏房等不適切居所，但不時遭業主大幅加租及濫收水電費。政府去年成立「劏房租務管制研究工作小組」，研究規管劏房租務，小組明早（24日）召開最後一次會議。《蘋果》獲悉，小組將向政府建議日後出租的分間單位須設立「2+2標準租約」，即業主首兩年不能加租，若業主中斷租約，須向租客賠償，而租客在後兩年可獲優先續租權；標準租約亦會列明業主不可濫收水電費。小組又建議參考官方數字，業主加租幅度不可以高於有關水平，並設封頂機制，加幅上限為15%。

政府去年4月成立「劏房租務管制研究工作小組」，研究應否就劏房進行租務管制。《蘋果》獲悉，工作小組已就劏房等分間單位的租務管制有最後方案，包括向政府建議日後所有出租的分間單位，包括劏房、天台屋，甚至工廈劏房等，須設立「2+2標準租約」，即業主首兩年不能加租，若業主突然中斷租約，須向租客賠償，但若租客在首兩年獲編配公屋或任何原因退租，就不需要賠償予業主；至於後兩年，業主與租客續租時可加租，但原租客有優先續租權。

過往不時有業主在續租時大幅加租，消息指，小組不建議設立「起始租金」，但建議可參考官方數字，業主的加租幅度不可以高於有關水平，並設租金封頂機制，上限為15%。舉例若官方數字顯示租金水平加幅為5%，業主與租客續租時，租金加幅不可高於5%，但若官方數字顯示租金水平加幅為20%，業主亦只可以加租15%，有關封頂機制與公屋租金調整機制類似。

合約列明不可濫收水電費

另外，劏房等不適切居所濫收水電費情況嚴重，不少劏房戶繳交的電費及水費高於一般收費水平。消息指，標準租約會列明業主不可以濫收水電費，收費水平不能高於電費單或水費單。

消息又指，小組明早將召開最後一次會議，並於月底前向政府提交最終報告，以便政府在今個立法年度向立法會提交劏房租務管制條例草案，以及修改《業主與租客(綜合)條例》，但何時實施新例，就要視乎立法會的審議進度。

拒設起始租金干預租務市場

對於有民間團體批評，租務管制若不設「起始租金」，即形同虛設，業主在新例實施前會大幅加租，最終受害的都是劏房戶。消息指出，不設「起始租金」是不希望干預自由市場運作，但認為設「2+2標準租約」最少可保障租客首兩年不會被加租，亦有優先續租權，盼劏房戶在4年內可上公屋。

全港關注劏房平台明日會在小組開會前，到場請願並遞交請願信。平台指，難以接受一個形同虛設的「租管」，促請小組考慮定立「起始租金」，以及設立獨立仲裁機制。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！