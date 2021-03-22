【本報訊】近十年上水成為內地客及水貨客天堂，新豐路、新康街及新功街等多條街道均被藥房、化妝品店「佔領」，但受疫情打擊，內地客絕迹，不少主攻內地客的藥房已結業，新豐路、新康街隨處可見招租吉舖。差估署最新重估租值顯示，上水多間藥房舖位下年度租值在連升多年後，終錄得跌幅，其中新康街有藥房舖位租值按年跌15%，重返五年前水平。

差估署最新重估結果顯示，上水新豐路兩間藥房舖位下年度租值錄得約10%跌幅；新康街更有藥房舖位租值按年跌15%，由本年度284萬元跌至下年度241萬元。但曾是水貨客聚腳點的巷仔街，多間地舖下年度租值仍十分「硬淨」，租值維持不變。

上水人：租金回復健康水平

在上水土生土長、經營西餐廳的東主阿康稱，該店開業約三年多，見證上水變遷，「一入嚟啲租金四萬、五萬，之後加到八萬幾、九萬元」。不過阿康稱，在疫情下主打水貨客的藥妝、藥房「執吓一間又一間」，租金回復「健康」水平，而近大半年更開始有民生店重返上水，「𠵱家比較健康（租金），啲舖頭多樣化，小食店會出返嚟，呢啲正正係上水人要嘅嘢，唔通個個日日都要敷面膜、攞精華液洗腳咩，但燒賣、魚蛋可以日日食，呢啲咪民生」。

至於與高鐵西九龍站相距一條行人天橋的佐敦一帶舊區，包括文匯街、文英街、文苑街等，在高鐵通車後一度湧現藥房、兌換店，更不時見拖篋旅客出沒。但在疫境下，兌換店已結業，改由民生小店承租。據差估署最新重估差餉租值顯示，文匯街一間藥房下年度的租值約25.56萬元，按年下跌15%。

■記者譚靜雯