【本報訊】疫情下林鄭政府動輒禁堂食，酒吧又被勒令停業，令餐飲業及酒吧業飽受蹂躪，有尖沙嘴食肆負責人直言，禁晚市堂食令生意額暴跌八成，每月補貼15、16萬元，若政府再度禁晚市，餐廳隨時年內捱不住。有太子酒吧東主面對復業無期，損失難以估計，怒轟政府「一刀切」關閉酒吧做法不合理，「呢個政府真係戇X！」

尖沙嘴「食街」厚福街泰國餐廳「船皇」，負責人Terrance Ip稱 ，疫情至今，最嚴峻日子可數禁晚市堂食，「最嚴峻係第三波（疫情），無晚市、入座率得一半，69日剩得兩成生意，連租金都cover唔到」，每月要補貼15、16萬元。

酒吧東主：政府真係戇X

Terrance稱尖沙嘴人流遠不及從前，缺少遊客及白領，「早排一爆健身群組，生意額即跌」。業主在疫情最嚴峻時減租5%，而政府「保就業」約幫補六成開支，但「都係唔夠交租」。他直言若疫情持續嚴峻又再度禁晚市堂食，恐有結業危機，他希望政府措施不要「改來改去」，冀繼續推出資助，否則將有更多餐廳捱不住。

太子「酒吧街」的Metal Bar東主Peter說，自疫情爆發至今，全年大部份日子被勒令停業，只留全職員工，酒吧月租原要七萬元，獲業主減租三成，但租金連每季差餉、管理費及薪金等，每月要「泵水」8至10萬元「吊命」。

「呢兩條酒吧街一單確診都無，點解要我哋落閘唔畀做生意？我哋係完全24小時無任何時間可以營業」，「呢個政府真係戇X」，炮轟政府「一刀切」關閉酒吧不合理，「中邊間咪封邊間囉」，政府抗疫不力致經濟低迷，酒吧這類非必要的消遣娛樂，前景無法預料，堅持不結業只因不捨，「當睇好後市囉」。