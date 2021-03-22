【本報訊】港府抗疫不力，各行各業飽受疫情摧殘，餐廳、酒吧、戲院、派對房間及卡拉OK等生意大跌或被迫停業，部份更敵不過疫情結業。本報先後到中環蘭桂坊、灣仔及太子酒吧街，昔日夜夜笙歌，今日儼如死城。據差估署最新公佈重估差餉租值，蘭桂坊有酒吧舖位下年度租值按年急跌30%；曾停業多月的戲院，部份租值亦按年急跌40%。

酒吧業界自疫情後，斷斷續續停業近一年，酒吧業協會早前透露，疫情至今多達近300間酒吧結業。記者先後走訪中環蘭桂坊、灣仔及太子酒吧街，其中德己立街至蘭桂坊最少11間地舖正招租或沒營業，不少為酒吧或夜店。去年3月爆出「蘭桂坊群組」的酒吧Insomnia舖位，差估署數字顯示，下年度租值按年跌約20%；有蘭桂坊酒吧下年度租值為378萬元，按年急跌30%。

灣仔駱克道一帶酒吧，只有部份同時有食肆牌的酒吧有開門，本報抽查駱克道其中三間酒吧舖位，下年度應課差餉租值全部按年跌兩成。而太子酒吧街，包括通菜街、西洋菜北街不再夜夜笙歌。運動場道及通菜街交界一段百多米街道，11間地舖主要為酒吧，但只有兩間持食肆牌的酒吧餐廳有開門。差估署最新數字顯示，太子酒吧街大部份地舖下年度租值按年下跌約一成，其中有酒吧租值為54萬元，急挫30%。

四季酒店租值跌32%

本港各大戲院亦受疫情影響，龍頭院線UA Cinemas月初全線結業，差估署最新數字顯示，在太子及銅鑼灣、已結業的UA戲院，該舖下年度租值按年急跌四成，其中太子MOKO分店租值由1,188萬元劈至708萬元。至於百老匯院線分別在太古城、旺角及尖沙嘴的戲院，下年度租值亦按年急跌四成，其中太古MOViE MOViE租值由2,424萬元急瀉至1,452萬元。

疫情亦令旅遊業冰封，酒店入住率大跌，本報抽查部份五星級酒店租值，未計酒店內零售店舖，酒店租值亦下跌。其中中環四季酒店下年度租值按年跌32%，由約1.75億元急挫至1.19億元；半島酒店租值由約1.17億元跌至9,180萬元，按年跌約22%。

■記者李詠希、譚靜雯

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