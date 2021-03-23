前香港眾志秘書長黃之鋒與社運人士古思堯被控前年10月蒙面法生效後，在銅鑼灣參與未經批准遊行，黃早前認罪，押後判刑。古思堯今於東區裁判法院簽署承認事實，同意曾參與非法集結，但稱遊行集結不需警方或共產黨批准，故否認控罪。他又在庭上陳詞時高呼：「結束一黨專政，打倒共產黨！」裁判官鄧少雄在控方完成舉證後裁定案件表證成立，押後至明天結案。

早前公開提及自己罹患癌疾的古思堯，年初被裁定侮辱國旗罪成，判囚4個月，現仍在服刑。他今早走出囚室時，旁聽席上一眾支持者齊齊向他舉手打招呼，古亦舉手回應。

74歲被告古思堯，面對一項《公安條例》下明知而參與未經批准集結罪，涉於去年10月5日在香港連同其他身份不詳的人，無合法權限或無合理辯解，明知而參與一個違反《公安條例》的公眾遊行，而該遊行屬於未經批准集結。

「有律師好，冇律師好，結局都一樣」

古思堯今沒有律師代表，主審裁判官鄧少雄向古確認他不需要律師代表，古稱指本案「有律師好，冇律師好，結局都一樣」，更謂有律師代表反而不方便，「因為我想講嘅，律師守則下，佢唔敢講，所以我唔需要」。古隨即否認控罪。

古並於控方擬備的承認事實上簽署。鄧官提醒古，承認事實內容等同承認控罪內容，並解釋若古簽署確認，將不可推翻，亦即控方亦已證明古干犯相關法例，即使古認為有權遊行，自己無犯法，但從法律角度而言，他仍屬犯法。

古回應時再三表明「有非法集結」、「控方所講嘅，我有做」，他更舉出之前的侮辱國旗案，稱「我係故意，但每次我都唔認罪」。他重申有權遊行，故不認罪；至於是否有罪，則任由裁判官決定。

鄧官經考慮，認為被告沒有律師代表，仍需繼續傳召證人。控方及後讀出開案陳詞，指案發當日下午2時許，有隊伍從銅鑼灣崇光百貨外出發，沿軒尼詩道遊行至中環遮打道一帶，至4時完結，參與人數不於1,000人。承認案情指古思堯身穿紅色上衣，走在有人手持「我願榮光歸香港」黃色直幡的隊頭，人群高唱「榮光」及叫口號。有關遊行集結事前未獲批准。

古重申：唔使可憐我，唔使同情我，唔使對我仁慈

控方傳召唯一一位證人、灣仔分區行動科助理指揮官總督察郭進傑出庭。郭指政府於案發前一天立法禁止蒙面，案發當日有未獲批准的遊行示威活動進行。他於灣仔警察總部外的天橋上觀察，見人群由軒尼詩道向西進發，大約數百至逾千。龍頭有人持黃色大直幡，沿途大叫「五大訴求，缺一不可」等口號。途經警察總部時，有人以粗言辱罵警方。遊行期間，交通受影響。控方另播出多段錄影片段後，舉證完畢。

古思堯陳詞指，參與社運30多年，抗爭對象一直是「中國極權法西斯政府」。鄧官數次提醒古，陳詞應只講與案件有關內容，惟古仍提高聲浪稱「人權大於政權，人民大於國家，結束一黨專政，打倒共產黨」。鄧官裁定案件表證成立，古不作供，不傳證人。案件押後明早結案。

古臨散庭時向鄧官表示：「唔使可憐我，唔使同情我，唔使對我仁慈。我只係提提你啫！」

【案件編號：ESCC2097/20】

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