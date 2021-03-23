偵緝女警調查一宗詐騙案期間，涉嫌接連向報案人及受查人士索取員工折扣價，以購買名牌手袋及耳環等。廉署拘控該名女警及兩名店舖職員，三人今日繼續受審。辯方盤問受查女商人，指女商人在警署與警員「閒談」期間，女警除了問女商人的Celine手袋「係咪代購嗰陣買」，此外再無提及折扣事宜。女商人否認，並謂當時視警員提出的問題為調查的一部份，「佢問我問題我就要答㗎啦，我喺警局嘛」。

案中受查女商人莊思敏今繼續接受辯方盤問，辯方指她於2017年9月20日被捕後獲准保釋，其後分別五次到尖沙嘴警署續保，至2018年3月9日最後一次返回警署撤銷擔保，取回保釋金。辯方指，每一次續保，莊都被帶上第十隊的辦公室，而第十隊的警員包括第一被告，均會與莊輕鬆閒談。莊謂：「會有傾，但唔係每一次。」

其中於2018年1月15日，莊到尖沙嘴警署續保，被帶上第十隊辦公室時，首被告女警李倩華（29歲）、林姓警長及其他男警員在場。莊同意當日林警長曾講過：「你單案件我哋嘅調查基本上已經完結，不過程序上我哋仍然需要繼續你嘅擔保。」

辯方指出，林警長當日還問莊「仲有冇做代購嘅生意」。莊今否認指「當日冇人問過我呢個問題」。辯方再指出「當時你話畀警員知，『我依家做緊化妝㗎啦』」，莊稱不記得有講過。

事主自言不會無故與警員談論不相干事宜

辯方指出，其後莊與警員開始閒談。當日莊帶住的手袋是Celine品牌，閒談中首被告曾問莊「呢個手袋，係咪代購嗰陣買㗎」，然後莊告訴首被告及其他警員，手袋是係經他人買的。其後眾人轉移談論其他話題。莊否認辯方講法，「唔係咁囉，呢個話題仲有延伸落去」。

辯方再指出，上述整個對話，警員都不是向莊作出調查。莊不同意，稱「當刻我仲喺警局，我仲要轉擔保，我都未將件事結案嘅，我點樣好似你咁講，咁嘅心情、咁嘅狀況？ 」

辯方問莊會否視警員問題為調查的一部份。莊稱：「我唔會無端端同警察講唔關事嘅嘢，佢問我問題我就要答㗎啦，我喺警局嘛，我唔係喺街度。佢哋問我問題，我嘅理解係調查緊我。」

辯方指出，由9月20日至3月9日，只有兩次與首被告的談話中涉及品牌折扣。第一次是9月20日莊完成打指模手續後的對話，第二次就是1月15日提起Celine手袋。其他時間首被告並沒有提出過類似話題。

辯方並指，莊6次身處警署期間，均有與第十隊的警員「閒談」，但除上述兩次外，其後都沒有發生過涉及品牌折扣的對話。莊均否認。

聆訊繼續。

首被告女警李倩華（29歲）被控四項公職人員索取利益罪及一項公職人員接受利益罪，第二、三被告則分別為Gucci香港獨家經銷商（GGL）部門經理梁慧嘉（46歲）及麗生珠寶有限公司文員庄澳琳（32歲），被控向公職人員提供利益罪。案發於2017至2018年間。

【案件編號：WKCC1323/20】

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