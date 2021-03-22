【阻差辦公案】

【本報訊】前年11月警方圍堵理工大學期間，一度派遣飛虎隊在校園附近的歷史博物館埋伏觀察，惟不久隊員蹲在窗邊的照片在網上瘋傳，行動終止。一名博物館職員被指拍攝涉案照片並放上網，被控阻差辦公罪昨受審。隊員昨供稱，該隊任務全是秘密進行，但他在盤問下同意，沒向館方職員包括被告表明是「秘密」行動。他一度同意被告沒阻礙觀察執勤，惟午休後改口指不確定，「我唔可以話佢冇做過」。

控罪指被告陳志華（44歲）於前年11月17日，在香港歷史博物館內阻撓正當執行職務的警員A。

A昨日在屏風後作供，供稱案發當天下午3時許與警長C及警員B到達博物館，以觀察在理大校園外一帶聚集人士的情況。A從館內3樓樓梯觀察街上情況後不久，發現該處的玻璃面積頗大，擔心遭街外人看見執勤情況，惟身後的被告稱玻璃是茶色，街外人不會看見。

不久被告帶A到另一條樓梯觀察，A認為該處更適合執行任務，欲向警長C報告之際，獲悉警方在館內的觀察點已曝光，「俾人影咗相並發佈上網絡，俾人瘋傳緊」。C表示觀察點已暴露，警方任務遭妨礙，而該處接近理大，對同袍有一定危險，加上有館方職員聲言有人撬開館內停車場閘門，C遂終止勘察行動，並指示各人登上裝甲車。

一度認被告沒阻礙執勤

A其後觀看WhatsApp上流傳的兩張照片，他自言憑藉對警隊裝備的認識，「一眼就知係自己」。惟他同意，一般人看見涉案兩張照片，不會認出相中人就是他，亦不會知在何處拍攝，惟館方職員及他本人會知。

A在辯方盤問同意，訓示內容不包括進入博物館一事屬秘密行動。A亦同意沒向館方職員表明行動屬秘密進行，但稱其隊伍的任務全都是秘密進行，「呢個係我哋嘅共識嚟」。A強調被告知悉他的身份。

A起初同意被告沒阻礙他觀察，惟午休後改口稱不確定，謂被告在他身後，「佢有冇做咩動作，我唔可以話佢冇做過」。辯方質疑若被告有做某些動作，A理應看到，A不同意，稱被告手部如有細微動作，他未必看到。聆訊今續。

案件編號：KCCC1122/20