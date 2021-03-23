現時還押人士可由親友在探訪時送入指定零食，當中有二擇其一的M&M’s 40克裝朱古力或日本足立140克裝啫喱糖，惟較受歡迎的前者因轉用新包裝而面臨斷貨情況。為在囚及還押人士提供物資支援的囚權組織「石牆花」，周二（23日）於Facebook專頁以「召喚M&M師」為題撰文，表示因廠商停售40克包裝，縱使37克新包裝已於市面有售近一個月，懲教署仍未肯更新認可交來物品清單，冀公眾協助尋找該款40克裝的朱古力，於辦公時間捐到辦事處。石牆花稱，現有存貨大約只夠用兩個星期。

石牆花撰文指，現時每月需要處理接近100份物資，當中不乏一些突然被還押人士，對該朱古力需求非常龐大，因此誠邀有心人若找到符合資格的朱古力，可於周一至周五、上午10時至下午6時辦公時間內，直接捐到位於荔枝角的辦事處。內文提醒，懲教只收該品牌黑色或黃色的40克裝朱古力，石牆花現階段亦不會接受其他物資。

協助石牆花入貨的零食網店「Jimmy Jungle」表示，自今年2月25日開始，供應商已不再有售該朱古力品牌的40克舊包裝。

至於何時會更新清單，懲教署回覆本報查詢時指，會不時檢視並因應供應情況調整，稱根據觀察「市場同時出現40g及37g的M&M朱古力」，會按現行機制有序地調整以確保院所保安系統運作。

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