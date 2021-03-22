本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情逐漸放緩，昨日（22日）雖然新增18宗確診，較前兩日分別8宗為多，但當中本地感染僅7宗，當中源頭不明個案有2宗。另外仍有逾10宗的初步確診，當中至少1宗源頭不明。

昨日新增的18宗個案，西營盤URSUS Fitness群組再多5宗個案，累計已有147人受到感染。當中8人為員工、93人為顧客，以及46名緊密接觸者。另外昨日的10多宗初步確診，亦至少有3宗屬URSUS群組。

有一宗初步陽性個案屬感染源頭不明，為88歲男退休人士，在3月17日開始有發燒，至22日按動平安鐘召喚救護車送院。他居於藍田平田邨平善樓，早前曾納入檢測，但患者居住樓層及座數與之前個案不同。據家人所指，患者於3月8至14日幾乎每天早上均有到啟田商場的潮福龍蝦專門店飲早茶，而早前亦有兩名確診者於10日晚上光顧該餐廳，即潮福暫共有3名顧客染疫，包括最先確診，第11360號個案的62歲女子；以及鄰桌用膳的街坊、第11366號個案。

中心正調查3人會否相識或接觸，或有否用過同一張枱；而該餐廳仍關閉，其中9名員工已送往檢疫中心，衞生署亦正了解餐廳早茶與晚市之間的消毒清潔工作等。

衞生署昨晚公佈，共有5棟大廈、1個工作場所及1所幼稚園納入強制檢測，當中包括沒源頭染疫者居住或工作的柴灣小西灣邨瑞樂樓、茶果嶺道土拓署地盤、黃大仙曉暉花園3座。至於半山堅道添寶閣、豐樂閣、西營盤高街Kensington Hill因有患者到訪，都要強制檢測。九龍塘迦南幼稚園因爆發上呼吸道感染，300名學生和30名職員亦要強制檢測。

任何在3月9日至22日期間曾身處指明地方超過兩小時的人士，須於3月24日或之前接受檢測。受檢人士若在3月20日至22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。而九龍塘迦南幼稚園受檢人士使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於3月26日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

3月22日強制檢測大廈

●柴灣小西灣邨瑞樂樓

●牛池灣曉暉花園第3座

●半山堅道添寶閣

●半山堅道豐樂閣

●西營盤高街Kensington Hill

工作場所／學校

●油塘茶果嶺道土木工程拓展署海堤及航道維修保養地盤，合約編號CV/2016/01

●九龍塘窩打老道迦南幼稚園（窩打老道）

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（23日）會在東區小西灣邨及牛池灣曉暉花園增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供服務。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月28日）

●中環愛丁堡廣場（至3月28日）

●西營盤李陞街遊樂場（3月28日）

●堅彌地城遊樂場（3月28日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月28日）

●黃大仙廣場（至3月28日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月28日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月28日）

●尖東加連威老道100號（至3月26日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月28日）

●元朗安興遊樂場（至3月28日）

●天水圍天瑞體育館（至3月28日）

●屯門建生社區會堂（至3月28日）

●沙田大會堂廣場（至3月28日）

●大埔社區中心籃球場（至3月28日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月28日）

供重開場所之強檢職員

●鰂魚涌社區會堂停車場 （至3月23日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月28日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

供該區須強檢居民或職員

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月23日）

●小西灣邨瑞樂樓地下對出籃球場（3月23日至24日）

●牛池灣曉暉花園平台第3座卸貨區（3月23日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

本港疫情

●確診（截至3月22日16:40）

11,397宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

203宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多26人出院（第10844、10919、11064、11076、11083、11089、11136、11137、11139、11140、11141、11147、11151、11156、11169、11177、11207、11213、11216、11227、11234、11253、11270、11284、11337、11363號個案），共10,901人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

245名確診者仍留醫；10人危殆（第1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、10人嚴重（第6386、7468、8221、9055、9135、10367、10585、10984、11040、11055號個案），其餘225人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至3月22日09:00）

兩岸疫情最新情況：大陸21日新增7宗確診，全屬境外輸入病例（上海3宗，福建2宗，遼寧1宗，廣東1宗）；大陸累計確診90,106宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,006宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月22日08:05）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.23億，全球死亡人數突破271萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,981萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過54.2萬。巴西確診人數超過1,199萬，死亡人數超過29.4萬。印度確診人數超過1,159萬，死亡人數突破15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●美國佛羅里達州派對勝地邁阿密比奇（Miami Beach，又譯邁阿密灘）的官員，周日召開緊急會議後，通過延長宵禁令及緊急狀態最少一周，以控制那些趁春假在當地不戴口罩又不守規矩的「大解放」群眾，指他們已經嚴重威脅公共安全。

數千人近日逼爆邁阿密比奇Art Deco 文化區，不但不理防疫措施，更有人醉酒毆鬥，甚至刑事毀壞，警方拘捕逾千人。當局認為情況失控，周六晚宣佈進入緊急狀態，實施晚8朝6宵禁。

●土耳其數周前開始放寬防疫限制措施，如今衞生當局的數據顯示，土耳其染疫死亡總數超過3萬人，累計確診數也同時突破300萬大關。

總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）上周表示，目前不會實施新的防疫限制，希望民眾能遵守既有措施。

土耳其當局將國內疫情升溫，歸咎新變種病毒株。

●英國周六接種疫苗人次達破紀錄的84.4萬，截至周日逾2,760萬人接種至少一劑武漢肺炎疫苗，佔成年人口一半以上，接種了兩劑的則有220萬人。

英國周日錄得單日死亡人數為33，是去年10月以來最低，比起1、2月的每日逾千人死，亦大幅回落。

確診數字亦回落，最近七天總數為38,145宗，較上一個七天跌4%。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 2,981,688 (542,343)

巴⻄ 11,998,233 (294,115)

印度 11,599,130 (159,755)

俄羅斯 4,407,031 (93,457)

英國 4,310,171 (126,393)

法國 4,277,786 (92,119)

意⼤利 3,376,376 (104,942)

⻄班牙 3,212,332 (72,910)

⼟⽿其 3,013,122 (30,061)

德國 2,670,001 (74,715)

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