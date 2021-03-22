【本報訊】因12港人案遭內地當局報復被吊銷律師執業證書的任全牛（圖）表示，昨刑滿移送返港的八名港人，或在內地獄中已被強制洗腦，被灌輸一些「不是很恐怖，但讓你不敢反抗的訊息」，希望他們回來可接受適當心理輔導。

建議接受心理輔導

河南維權律師任全牛是12港人案中黃偉然家屬委託的律師，12港人案判刑後，疑遭當局報復，被吊銷律師執業證書。任全牛指，內地犯人即使心理狀況較好，出獄後都會有一種莫名的壓抑，總感覺被監視、被管控，會表現得恐懼、消極或者容易發怒。他擔心今次刑滿而被移送返港的八名港人，在獄中已被強制洗腦，被灌輸一些「不是很恐怖，但讓你不敢反抗的訊息」，認為他們在獄中的時間短，但實際對他們身心的傷害，可能比「在香港坐幾年牢還要大」。

任全牛建議八名港人接受適當心理輔導，並且在可行情況下將在內地的遭遇記錄下來，釋放心中壓抑。同時，家人和朋友應多探望，給予安慰和鼓勵。

至於另一位協助家屬的律師盧思位則指，今次八人的囚禁時間原本是到3月22日晚上12時為止，可能是當局考慮到晚上無法移交，所以提早在白天將他們移送給香港警方。12港人家屬委託的內地律師一直被當局以當事人在拘留所已自行聘請兩名律師為由，就算有家屬聘書，也未能見到當事人。